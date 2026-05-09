Legendarni trener sa suzom u oku nakon bolnog ispadanja: 'Više ne mogu govoriti'

Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Profimedia

Poraz od Lensa rezultatom 1:0 i službeno je potvrdio ispadanje Nantesa iz elitnog ranga francuskog nogometa.

9.5.2026.
Vahid Halilhodžić prolazi kroz iznimno teško razdoblje u Nantesu, klubu u koji se početkom ožujka vratio iz mirovine s ciljem spašavanja momčadi od ispadanja iz francuske Ligue 1. Povratkom na klupu postao je najstariji trener u povijesti francuskog prvenstva, no unatoč velikom iskustvu nije uspio preokrenuti negativan tijek sezone.

Poraz od Lensa rezultatom 1:0 i službeno je potvrdio ispadanje Nantesa iz elitnog ranga francuskog nogometa. Nakon završetka susreta Halilhodžić se kratko obratio medijima, vidno pogođen raspletom situacije.

„Duboka tuga, više ne mogu govoriti. Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Svi smo tužni, zbog Nantesa, zbog svih nas. Vrlo je teško, ispričajte me“, izjavio je Halilhodžić prije odlaska s konferencije za medije.

 

 

Ipak, problemi Nantesa nisu započeli njegovim dolaskom. Klub je tijekom cijele sezone prolazio kroz ozbiljnu rezultatsku i organizacijsku krizu, a niz loših odluka doveo je nekadašnjeg francuskog velikana u izrazito tešku situaciju.

Odluka predsjednika Waldemara Kite da momčad povjeri portugalskom treneru Luisu Castru nije donijela željeni pomak. Castro je klub napustio nakon svega 15 utakmica, a potom je momčad preuzeo Ahmed Kantari. Ni njegova epizoda nije donijela stabilnost jer je Nantes pod njegovim vodstvom u deset utakmica upisao čak osam poraza.

U takvim okolnostima uslijedio je Halilhodžićev povratak iz mirovine, no ni iskusni bosanskohercegovački stručnjak nije uspio zaustaviti pad kluba

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
