Legendarni trener sa suzom u oku nakon bolnog ispadanja: 'Više ne mogu govoriti'

Vahid Halilhodžić prolazi kroz iznimno teško razdoblje u Nantesu, klubu u koji se početkom ožujka vratio iz mirovine s ciljem spašavanja momčadi od ispadanja iz francuske Ligue 1. Povratkom na klupu postao je najstariji trener u povijesti francuskog prvenstva, no unatoč velikom iskustvu nije uspio preokrenuti negativan tijek sezone.

Poraz od Lensa rezultatom 1:0 i službeno je potvrdio ispadanje Nantesa iz elitnog ranga francuskog nogometa. Nakon završetka susreta Halilhodžić se kratko obratio medijima, vidno pogođen raspletom situacije.

„Duboka tuga, više ne mogu govoriti. Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Svi smo tužni, zbog Nantesa, zbog svih nas. Vrlo je teško, ispričajte me“, izjavio je Halilhodžić prije odlaska s konferencije za medije.

La détresse de Vahid Halilhodžić après la relégation officielle du FC Nantes en Ligue 2. pic.twitter.com/gMlfo3gEAD — RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2026

Ipak, problemi Nantesa nisu započeli njegovim dolaskom. Klub je tijekom cijele sezone prolazio kroz ozbiljnu rezultatsku i organizacijsku krizu, a niz loših odluka doveo je nekadašnjeg francuskog velikana u izrazito tešku situaciju.

Odluka predsjednika Waldemara Kite da momčad povjeri portugalskom treneru Luisu Castru nije donijela željeni pomak. Castro je klub napustio nakon svega 15 utakmica, a potom je momčad preuzeo Ahmed Kantari. Ni njegova epizoda nije donijela stabilnost jer je Nantes pod njegovim vodstvom u deset utakmica upisao čak osam poraza.

U takvim okolnostima uslijedio je Halilhodžićev povratak iz mirovine, no ni iskusni bosanskohercegovački stručnjak nije uspio zaustaviti pad kluba

