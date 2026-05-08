Tužan kraj velike karijere: Vahid Halilhodžić ispao u drugu ligu

Nogometaši Lensa ostali su u utrci za naslov prvaka Francuske pobijedivši u prvoj utakmici 33. kola Ligue 1 pred svojim navijačima Nantes s minimalnih 1-0.

Pogodak vrijedan tri boda postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, a ovo mu je bio debitantski nastup za prvu momčad.

Lens je tako došao na tri boda zaostatka za PSG-om, no pariška momčad ima odigrati još tri utakmice, a Lens još dvije. Među njima je i međusobni dvoboj ovih momčadi koji će biti odigran u Lensu 13. svibnja, dok će PSG u nedjelju ugostiti Brest.

Ovim porazom Nantes, koji vodi Vahid Halilhodžić, potvrdio je ispadanje u drugu ligu, u kojoj je posljednji put bio prije 14 godina. Veoma žalosno za klub koji je stoljeće otvorio osvajanjem naslova prvaka. Halilhodžić je u Nantes stigao u ožujku, kada su "Kanarinci" već bili u nezahvalnoj situaciji, te ih unatoč velikom iskustvu bosanskohercegovački stručnjak nije uspio spasiti.

No, ovo je samo nastavak trenda u Francuskoj budući da su posljednjih godina iz lige ispali Bordeaux, Montpellier, Saint-Étienne i brojni drugi velikani.