FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTETA /

Tužan kraj velike karijere: Vahid Halilhodžić ispao u drugu ligu

Tužan kraj velike karijere: Vahid Halilhodžić ispao u drugu ligu
×
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Ovo je samo nastavak trenda u Francuskoj budući da su posljednjih godina iz lige ispali Bordeaux, Montpellier, Saint-Étienne i brojni drugi velikani

8.5.2026.
23:33
HinaSportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Lensa ostali su u utrci za naslov prvaka Francuske pobijedivši u prvoj utakmici 33. kola Ligue 1 pred svojim navijačima Nantes s minimalnih 1-0.

Pogodak vrijedan tri boda postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, a ovo mu je bio debitantski nastup za prvu momčad.

Lens je tako došao na tri boda zaostatka za PSG-om, no pariška momčad ima odigrati još tri utakmice, a Lens još dvije. Među njima je i međusobni dvoboj ovih momčadi koji će biti odigran u Lensu 13. svibnja, dok će PSG u nedjelju ugostiti Brest.

Ovim porazom Nantes, koji vodi Vahid Halilhodžić, potvrdio je ispadanje u drugu ligu, u kojoj je posljednji put bio prije 14 godina. Veoma žalosno za klub koji je stoljeće otvorio osvajanjem naslova prvaka. Halilhodžić je u Nantes stigao u ožujku, kada su "Kanarinci" već bili u nezahvalnoj situaciji, te ih unatoč velikom iskustvu bosanskohercegovački stručnjak nije uspio spasiti.

No, ovo je samo nastavak trenda u Francuskoj budući da su posljednjih godina iz lige ispali Bordeaux, Montpellier, Saint-Étienne i brojni drugi velikani.

      Standings provided by Sofascore

 
NantesLensLigue 1
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike