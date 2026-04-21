PRESTROGO?

Halilhodžić saznao kaznu za ispad na utakmici s Brestom

Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Profimedia

Klub sa sjevera Francuske nalazi se na pretposljednjem mjestu Ligue 1 s pet bodova manje od Auxerrea

21.4.2026.
17:37
Sportski.net
Poznati bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić saznao je kaznu za burnu reakciju na utakmici njegova Nantesa i Bresta (1-1).

Popularni Vaha je tada "poludio" nakon crvenog kartona Dehmaina Tabiboa, a sada je saznao i kaznu. Bosanskohercegovački trener izbivat će s terena četiri utakmice.

"U izrečenu kaznu uključena je zabrana vođenja momčadi s klupe, pristupa svlačionici sudaca i obavljanja svih službenih funkcija u trajanju od četiri utakmice", priopćeno je iz lige.

To znači da Halilhodžića neće biti na klupi u četiri od posljednjih pet utakmica. Trener Nantesa tako će propustiti gostovanje kod PSG-a te utakmice protiv Rennesa, Marseillea i Lensa. Na klupu će se vratiti tek u posljednjem kolu sezone, kada Nantes dočekuje Toulouse.

Ova suspenzija dolazi u vrlo nezgodnom trenutku za Nantes. Klub sa sjevera Francuske trenutačno se nalazi na 17., pretposljednjem mjestu Ligue 1 s pet bodova, ali i utakmicom manje od Auxerrea, odnosno 16. mjesta koje vodi u doigravanje za ostanak.

  

POGLEDAJTE VIDEO: U Engleskoj je City napravio potpunu ludnicu: 'Sada kreće novo prvenstvo'

