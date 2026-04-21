Izašla je željno očekivana sudačka analiza utakmice Dinamo - Rijeka

Izašla je željno iščekivana sudačka analiza za 30. kolo SHNL-a. Iščekivana zbog utakmice Dinama i Rijeke koja je imala puno dvojbenih situacija.

Sudačka komisija izdvojila je četiri situacije i sve četiri okarakterizirala kao ispravne nakon intervencije VAR-a, a jedino su istaknuli da bi komunikacija između VAR-a i glavnog suca morala biti brža. Obrazloženje izdvojenih situacija prenosimo u cijelosti.

Situacija br. 1: DINAMO - RIJEKA (50. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka suca utakmice kazneni udarac nakon što je domaći branič br. 23 nenamjerno, ali neoprezno udario suparnika br. 36 koji se nalazio na tlu, a prethodno je igrao loptom.

Podržavamo odluku o dosuđivanju kaznenog udarca u skladu s našim tehničkim smjernicama Pravila nogometne igre.

Situacija br. 2: DINAMO - RIJEKA (50. minuta); kazneni udarac

Incident u domaćem kaznenom prostoru ispravno je procijenjen u skladu s Pravilima nogometne igre. Odluka suca utakmice dosuditi kazneni udarac i opomenuti počinitelja prekršaja ispravna je interpretacija Pravila.

Domaći branič br. 25 prekršajem saplitanja vrlo je jasno utjecao na kretanje suparničkog napadača br. 18 i tako počinio prekršaj dostatan za dosuđivanje kaznenog udarca koji je sudac iz vrlo dobre pozicije prepoznao. Uzimajući u razmatranje da branič svoju nogu pruža u smjeru lopte, sukladno smjernicama, smatramo ovu kretnju pokušajem igre loptom ili namjerom da igra loptom pa je disciplinska mjera opomene ispravna interpretacija Pravila nogometne igre.

VAR je ispravno pregledavao cijelu akciju i utvrdio dostupnim alatima da napadač nad kojim je počinjen kazneni udarac nije bio u poziciji zaleđa (zbog glave obrambenog igrača koja je u ovom slučaju referentna točka pretposljednjeg igrača obrane - Pravila 11) prije incidenta u kaznenom prostoru. Svakako apeliramo na efikasniju i bržu komunikaciju između službenih osoba (u terenu i VAR sobe), međutim tehnički problemi komunikacijskog sustava utjecali su na gubitak vremena duži od očekivanog.

Situacija br. 3: DINAMO - RIJEKA (73. minuta); prekršaj u “napadačkoj fazi”

Pogodak koji je postigla domaća momčad ispravno je poništen nakon opravdane VAR intervencije. Strijelac pogotka, domaći igrač br. 9, nedozvoljeno je koristio ruke u duelu sa suparnikom te prekršajem povlačenja omogućio sebi poziciju za postizanje pogotka. Sudac iako fokusiran nije prepoznao prekršaj Pravila nogometne igre.

Tehnički problemi komunikacijskog sustava između terena i VAR sobe ponovno su utjecali na vremenski dulju provjeru i veći gubitak vremena da se sudac pozove na dodatni pregled situacije.

Nakon ponovnog pregleda incidenta sudac je ispravno interpretirao tehničke smjernice i opravdano poništio pogodak zbog “jasnog prekršaja“ u napadačkoj fazi.

Situacija br. 4: DINAMO - RIJEKA (82. minuta); kazneni udarac

Sudac utakmice neispravno je procijenio izazov unutar gostujućeg kaznenog prostora i dozvolio nastavak igre kada branič gostiju br. 22 nedozvoljeno povlači za dres suparničkog napadača br. 11, a sudac fokusiran na loptu nije prepoznao prekršaj Pravila nogometne igre.

VAR ispravno provjerava cijelu fazu napadačke akcije te je preporučio sucu pregled situacije. Sudac je vrlo brzo tijekom pregleda odlučio promijeniti inicijalnu odluku i dosuđuje kazneni udarac te opravdano opominje igrača sukladno smjernicama Pravila nogometne igre.

Podržavamo VAR intervenciju i konačnu odluku dosuđivanja kaznenog udarca uzimajući u razmatranje kontinuirano držanje braniča.