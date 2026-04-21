Zoran Vulić: 'Žao mi je Mini Bokšića, a Hajduk ove igrače mora zadržati'

U 31. kolu SuperSport HNL na rasporedu su dva susreta u utorak. Nogometni program otvaraju Lokomotiva i Slaven Belupo, dok je večernji termin rezerviran za derbi na Poljudu između Hajduka i Osijeka.

Hajduk nešto rasterećenije od Osijek ulazi u ovaj susret. Svi su se u Splitu pomirili s drugim mjestom, dok je Osijek u borbi za ostanak i ima samo četiri boda prednosti ispred zadnjeplasiranog Vukovara. Utakmicu na Poljudu najavio nam je Zoran Vulić s kojim smo popričali i o Osijeku te Hajdukovim planovima za sljedeću sezonu.

Marko Livaja neće konkurirati za utakmicu s Osijekom zbog žutih kartona.

"Igrao je Hajduk ovog proljeća bez Livaje i imao je neke dobre rezultate, ali s njime i bez njega nije isti. Normalno da je on taj šlag na tortu i onaj zbog kojeg publika dolazi na stadion jer takve poteze nećemo vidjeti ako on ne igra. Ja bih ga nazvao nogometnim čarobnjakom i igračem starog kova koji voli potez i tako diže publiku na noge", kazao je Vulić o najboljem igraču Hajduka.

Iza Hajduka je remi sa Slavenom i prva loša utakmica nakon nekog vremena.

"Mislim da igrači čekaju kraj sezone. Svjesni su da ne mogu doći do prvog mjesta iako matematika još postoji. Dogodi se po zakonu velikih brojeva jedna loša utakmica. Dobro je da nisu izgubili, a trebali su jer je Slaven bio bolji. Takve se utakmice dogode i treba ih zaboraviti. Već sada protiv Osijeka se treba odigrati dobra utakmica da se zaboravi negativna utakmica protiv Slavena", najavio je Vulić.

'Ako je predsjednik zadovoljan, nemam ja što govoriti'

Osijeku je rezultatski ova utakmica važnija jer se žestoko bori za ostanak.

"Šteta za Osijek. Stvarno su dobra ekipica, ali ne mogu se konsolidirati. Imaju stalno dosta ozlijeđenih igrača i mome bivšem igraču Radotiću stvarno nije lako, ali mislim da on to dobro vodi. Bit će borba između Osijeka i Vukovara do posljednjeg kola. Moram biti iskren, žao mi je i jedne i druge ekipe", kazao je bivši trener Hajduka.

Anton Matković se teže ozlijedio i opet će izbivati gotovo godinu dana.

"Velika šteta. Matković je bio velika nada hrvatskog nogometa, moramo biti iskreni i pošteni. Ja sam ga zvao Mini Bokšić jer je tip igrača poput Alena Bokšića. Šteta je to za hrvatski nogomet i žao mi je momka. To je nogomet, zbilja ne možemo predvidjeti te stvari", kazao je Zoran Vulić.

Predsjednik Bilić kazao je kako je zadovoljan Garcijom i da će ostati i sljedeće sezone.

"Ako je predsjednik zadovoljan, nemam što govoriti. Predsjednik je tu da stvori financijske uvjete za klub, a sportski direktor bi trebao govoriti tko je trener za Hajduk uz sve ostale segmente. Predsjednik mora spremiti financijski segment, a o sportskom dijelu bi trebao brinuti sportski direktor".

Koga bi Hajduk pod svaku cijenu trebao zadržati za sljedeću sezonu?

"Najveći dobitak je za Hajduk uvijek bio kada ne bi prodavao mlade igrače kao što su Vušković i Prpić. Uvijek je dobra stvar za trenera da što manje igrača ode. Normalno, dobro je da dopunite ekipu s dva dobra pojačanja, ali ne prinove, već pojačanja. Sad je najvažnije da Hajduk zadrži ekipu na okupu, da se riješe nedoumice oko ugovora Rebića i Livaje tako da mirno uđemo u sljedeću sezonu i napravimo što bolji rezultat da ne razmišljamo tko je potpisao, tko nije.

Ta razmišljanja unose nemir u igrače i navijače. Hajduk sada ima dobru šansu dovođenjem novog sportskog direktora da napravi dobru sportsku križaljku, da zajedno s trenerom vidi tko mu treba, a tko ne na kojem mjestu i mislim da će njih dvojica to napraviti najbolje što znaju, a znamo da su financije te koje uvijek diktiraju tko će otići, a tko će ostati", zaključio je Vulić.

