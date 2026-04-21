priključak ili bijeg?

Hajduk dočekuje Osijek u važnom dvoboju: Evo gdje i kada gledati susret s Poljuda

Hajduk dočekuje Osijek u važnom dvoboju: Evo gdje i kada gledati susret s Poljuda
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Momčad trenera Gonzala Garcíje u utakmicu ulazi s drugog mjesta prvenstvene tablice, ali i s kadrovskim problemom.

21.4.2026.
10:45
Sportski.net
U 31. kolu SuperSport HNL na rasporedu su dva današnja susreta, a nogometni program otvaraju Lokomotiva i Slaven Belupo, dok je večernji termin rezerviran za derbi na Poljudu između Hajduka i Osijeka.

Splićani u ovaj susret ulaze nakon kiksa u prošlom kolu i traže povratak pobjedama pred svojim navijačima. Hajduk je u dosadašnja tri ovosezonska ogleda protiv Osijeka upisao tri pobjede, što im daje dodatno samopouzdanje uoči novog međusobnog dvoboja.

Gosti iz Osijeka nalaze se u nezavidnoj poziciji, pretposljednji su na ljestvici i imaju tek četiri boda više od posljednjeplasiranog Vukovara 1991., pa im svaki bod u završnici sezone ima veliki značaj.

Momčad trenera Gonzala Garcíje u utakmicu ulazi s drugog mjesta prvenstvene tablice, ali i s kadrovskim problemom. Zbog akumuliranih žutih kartona Hajduk u ovom susretu neće moći računati na kapetana Marka Livaju.

Glavni sudac dvoboja je Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomoćnici su Ivan Mihalj i Bruno Geller, dok je četvrti sudac Filip Dragašević. U VAR sobi su Mario Zebec i Dario Kulušić.

Utakmicu između Hajduka i Osijeka moguće je pratiti uživo na MaxSport TV (MaxSport 2) te na HDTV-u.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
