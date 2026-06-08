Ne navikavajte se na sunce i vrućine, meteorologinja najavila novu promjenu vremena!

Nastavlja se utjecaj polja malo povišenog i izjednačenog tlaka zraka pa će radni tjedan početi većinom sunčanim vremenom. Već potkraj utorka atmosfera će se destabilizirati pa će srijeda i četvrtak biti promjenljiviji, a i vrućina će tada popustiti.

PONEDJELJAK

Dan će početi vedrinom u većem dijelu zemlje. Tek ponegdje u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle po nekim kotlinama i nizinama jer će vjetar biti slab, čak će u dosta predjela biti sasvim tiho. Na moru će mjestimice puhati slaba do umjerena bure. Najniža temperatura od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz puno sunčanih sati te još toplije nego u nedjelju, čak u nekim mjestima i vruće, a tek će rijetko puhati slab vjetar i to većinom jugoistočni. Slabog jugoistočnog vjetra bit će i ponegdje na istoku unutrašnjosti gdje će poslijepodnevna temperatura biti oko 30 stupnjeva pa bi nekima moglo biti i sparno. Prevladavat će sunčano vrijeme.

I u Dalmaciji većinom sunčano, no ipak se u njezinoj unutrašnjosti, uzduž gorja, očekuje jači dnevni razvoj oblaka pa time i mogućnost za poneki većinom kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom. Puhat će slab vjetar s mora koje će biti malo valovito i čija je temperatura između 21 i 23 Celzijevih stupnjeva. No, svakako treba biti na oprezu pri duljem izlaganju suncu budući da je UV indeks već vrlo visok.

Na zapadu također sunčano, uz dnevni razvoj oblaka u gorju, a lokalno i poneki pljusak. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva u gorju te oko 29 uz more te u unutrašnjosti Istre.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Utorak još uglavnom suh te pretežno sunčan, no prema kraju dana prije svega na sjeverozapadu uz porast vjerojatnosti za pljuskove. Uvod je to u nestabilniju sredinu tjedna kada će i vrućina popustiti. Od petka prije svega ponovno raste vjerojatnost za porast temperature i više sunčana vremena, no hoće li se atmosfera stabilizirati još je rano reći.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu utorak većinom sunčan, a i srijeda će biti takva u većem dijelu Dalmacije, dok će na sjevernom dijelu biti nestabilno uz neverine. U četvrtak će neverini biti mogući i drugdje, no unatoč njima bit će dosta suha i sunčana vremena u toku dana. Zapuhat će bura. I tu za pouzdaniju prognozu u drugom dijelu tjedna treba još pričekati.