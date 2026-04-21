Loše vijesti za Osijek i Hrvatsku: Matković ponovno teško ozlijeđen, čeka ga duga pauza

Osijek je suočen s velikim problemom u završnici sezone, nakon što je mladi napadač Antun Matković doživio tešku ozljedu koja će ga na duže vrijeme udaljiti s terena.

Prema informacijama koje prenosi Germanijak, magnetska rezonanca u ponedjeljak potvrdila je najgori mogući scenarij, puknuće križnih ligamenata. Slijedi operativni zahvat, a potom i višemjesečna rehabilitacija, što znači da je sezona za mladog napadača praktički završena, a povratak se očekuje tek iduće proljeće.

Posebno zabrinjava činjenica da je Matković već ranije prošao identičnu ozljedu, tada na desnom koljenu, zbog koje je izbivao gotovo devet mjeseci. Ovoga puta stradao je lijevi zglob, i to u susretu protiv Varaždina, čime se niz nesretnih okolnosti za mladog napadača nastavlja.

Do ozljede je došlo u završnici prvog poluvremena, u situaciji bez kontakta s protivnikom. Nakon jednog pogrešnog koraka ostao je na travnjaku, a teren je napustio na jednoj nozi, što je odmah sugeriralo ozbiljnost problema.

Matković, koji se smatra jednim od najtalentiranijih hrvatskih napadača svoje generacije, ove sezone je upisao 18 nastupa uz jedan pogodak i jednu asistenciju, dok je Osijek i dalje uključen u borbu za ostanak u SuperSport HNL.

Njegov ugovor s klubom traje do ljeta 2027., a prema procjenama Transfermarkta vrijedi oko tri milijuna eura. U posljednjim mjesecima sve su glasnije bile priče o mogućem transferu, posebno jer je ušao u završnu godinu ugovora.

Među zainteresiranima se spominjao i Dinamo Zagreb, gdje ga je navodno priželjkivao i predsjednik kluba Zvonimir Boban, no nova ozljeda sada potpuno mijenja planove i odgađa sve eventualne transfere. Između ostalog, Matković je također i član Hrvatske U-21 reprezentacije.

