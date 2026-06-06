Policija otkrila detalje otmice kraj Arene: Lažnim pozivom ga namamili, ugurali u gepek zbog duga

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 19, 28, 29 i 43 godine koje sumnjiči za pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari na štetu 43-godišnjeg muškarca. Dodatno, 19-godišnjak se tereti i za nanošenje teške tjelesne ozljede.

Prema sumnjama policije, cijeli događaj kod zagrebačke Arene započeo je zbog novčanog duga. Osumnjičeni 29-godišnjak navodno je, nakon što mu je oštećeni blokirao pozive, iskoristio mobitel zajedničkog poznanika i lažno se predstavio. S tog broja poslao je više poruka oštećenom, uvjeravajući ga da će mu pomoći riješiti dug te ga nagovorio na sastanak.

Oštećeni je, ne sluteći prijevaru, u četvrtak 4. lipnja oko 16.25 sati taksijem stigao na dogovorenu lokaciju u Novom Zagrebu. Tamo su ga, prema policijskim navodima, čekala četvorica osumnjičenih koji su se dovezli osobnim automobilom.

Prepriječili put taksiju

Nakon što su uočili dolazak taksija, vozilom kojim je upravljao 29-godišnjak prepriječili su mu put. Preostala trojica muškaraca potom su, sumnja policije, uporabom sile protivno njegovoj volji ugurala oštećenog u prtljažnik automobila i odvezla se do obližnje trgovine.

Na parkiralištu trgovine muškarac je uspio pobjeći iz prtljažnika, no osumnjičeni su ga sustigli i ponovno nasilno vratili u vozilo. Tom prilikom 29-godišnjak mu je, prema sumnjama istražitelja, oduzeo mobitel i razbio ga bacivši ga na tlo.

Osumnjičeni su se zatim odvezli u blizinu stana 29-godišnjaka u Novom Zagrebu, gdje je oštećeni ponovno pokušao pobjeći. Međutim, i tada su ga sustigli te ga fizički napali udarajući ga rukama i nogama po tijelu. Policija sumnja da je 19-godišnjak tijekom napada zadavao udarce u glavu i nanio mu teške ozljede.

Najmlađi poznat policiji

Kako navode iz Policijske uprave zagrebačke, 19-godišnjak je i ranijih godina više puta kazneno prijavljivan zbog kaznenih djela imovinskog karaktera.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policijski službenici koji su osumnjičene spriječili u pokušaju bijega, uhitili ih i priveli na kriminalističko istraživanje. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Po završetku kriminalističkog istraživanja svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu podneseno posebno izvješće.