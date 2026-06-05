Oteli čovjeka usred bijela dana kod Arene i strpali ga u gepek! Zadobio je teške ozljede

Zagrebačka policija objavila je detalje otmice koja se dogodila u četvrtak poslijepodne u Novom Zagrebu, u neposrednoj blizini Arena Centra. Četvorica muškaraca presrela su 43-godišnjeg muškarca, oteli ga, strpali u prtljažnik i odjurili. Također, nanijeli su mu teške tjelesne ozljede.

"U četvrtak, 4. lipnja oko 16.25 sati u Novom Zagrebu, u Prekratovoj ulici, četvorica nepoznatih počinitelja su počinila kazneno djelo protupravne naplate u pokušaju, protupravnog oduzimanja slobode te će se utvrditi tko je od njih nanio teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku", navodi policija.

Dodaju kako su osumnjičeni uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine.