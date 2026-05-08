Otmičari nasilno ugurali poduzetnika iz BiH u kombi! Već dva tjedna traje potraga

Poduzetnik iz BiH Ismet K. (51) otet je 23. travnja u berlinskoj četvrti Waidmannslust. Nepoznati počinitelji nasilno su ga ugurali u bijeli kombi oko 11.15 sati i odvezli u nepoznatom smjeru. Ni dva tjedna nakon otmice nema nikakvih informacija o njegovoj sudbini, a njemačka policija i Državno odvjetništvo pokrenuli su javni apel za pomoć građana u pronalasku nestalog biznismena i identifikaciji otmičara, piše Fenix.

Glasnogovornik berlinskog Državnog odvjetništva, Michael Petzold, izjavio je kako istražitelji zasad ne mogu potvrditi je li Ismet K. još živ. Otmičari nisu kontaktirali s obitelji.

"Do sada nije bilo nikakvog kontakta otmičara s obitelji otetog niti s osobama iz njegova okruženja", rekao je Petzold. Zbog ozbiljnosti slučaja istragu je preuzeo Treći odjel za ubojstva pri berlinskom Kriminalističkom uredu (LKA). Policija i tužiteljstvo trenutačno ne isključuju mogućnost teškog nasilnog kaznenog djela.

Ne isključuje se financijski motiv

Iako istražitelji ne žele iznositi detalje o mogućim prijetnjama ili zahtjevima za otkupninu prije same otmice, iz dosadašnje istrage proizlazi da se financijski motiv ne može isključiti.

Prema navodima policije, bijeli kombi zaustavio se kod kućnog broja 3 u ulici Wolfacher Pfad u berlinskoj četvrti Waidmannslust. Nepoznati počinitelji potom su fizički savladali Ismeta K., ugurali ga u vozilo i pobjegli.

Njemačka policija sada poziva sve građane koji imaju informacije o nestanku ili su možda svjedočili otmici da se jave istražiteljima. Informacije se mogu dostaviti Odjelu za ubojstva berlinske policije telefonom ili putem elektroničke pošte, kao i u bilo kojoj policijskoj postaji.

