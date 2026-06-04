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Predsjednik Fenerbahcea osuđen na dvije i pol godine zatvora

Predsjednik Fenerbahcea osuđen na dvije i pol godine zatvora
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Foto: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Uz to što dvije i pol godne mora provesti iza rešetaka, treba i platiti 10.500 eura

4.6.2026.
17:25
Hina
Seskimphoto/imago sportfotodienst/Profimedia
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Turski sud je osudio 61-godišnjeg Sadettina Sarana, predsjednika Fenerbahcea, na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje, objavila je tamošnja novinska agencija Anadolu.

Saran je osuđen na dvije i pol godine uz novčanu kaznu od 10.500 eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće.

Saran, inače rođen u Denveru, 34. je po redu predsjednik Fenerbahcea, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja.

Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu mu kaznu.

FenerbahceZatvorska KaznaKlađenje
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