Predsjednik Fenerbahcea osuđen na dvije i pol godine zatvora

Turski sud je osudio 61-godišnjeg Sadettina Sarana, predsjednika Fenerbahcea, na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje, objavila je tamošnja novinska agencija Anadolu.

Saran je osuđen na dvije i pol godine uz novčanu kaznu od 10.500 eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće.

Saran, inače rođen u Denveru, 34. je po redu predsjednik Fenerbahcea, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran, ‘yasadışı bahse teşvik etmek' suçundan yargılandığı davada, 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla… pic.twitter.com/P6x6chUgsu — Habertürk (@Haberturk) June 4, 2026

Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu mu kaznu.