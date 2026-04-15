Hrvoje Petrač opet odgodio odlazak u zatvor, otkriven je razlog

Županijski sud u Zagrebu odobrio je po četvrti put poduzetniku Hrvoju Petraču odgodu odlaska na odsluženje zatvorske kazne od tri godine i devet mjeseci koju mu je izrekao nakon nagodbe s Uskokom zbog sudjelovanja u aferi Mikroskopi.

Kako se doznaje na sudu, razlog za odgodu Petračevog odlaska u zatvor su njegovi zdravstveni problemi za koje je priložio medicinsku dokumentaciju te se poduzetnik prema najnovijoj odluci suda mora javiti u zatvor 15. lipnja ove godine.

Županijski sud je donio odluku o odgodi izvršavanja kazne nakon što je tražio očitovanje Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS) može li se Petrač liječiti u toj ustanovi.

Uz izrečenu zatvorsku kaznu, Hrvoje Petrač je ranije platio i dosuđenu novčanu kaznu od 300.000 eura, a prihvaćena je i jamčevina od milijun eura koja će mu biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu.

Uz Hrvoja Petrača, u istom predmetu sporazumno su osuđeni i njegovi sinovi Nikola i Novica Petrač kojima su izrečene novčane i zatvorske kazne koje su počeli izdržavati u veljači odnosno siječnju ove godine.

Nikola Petrač je nakon priznanja i sporazuma s Uskokom osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom.

Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući da je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.

Na izdržavanje sedmomjesečne zatvorske kazne javio se i Novica Petrač kojem je zagrebački Županijski sud nakon priznanja i nagodbe s Uskokom izrekao djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, s time da u zatvoru mora provesti 10 mjeseci, dok mu se ostatak zamjenjuje uvjetnom uz rok kušnje od tri godine. U izdržavanje kazne ubraja mu se i tri mjeseca provedena u istražnom zatvoru.

I Pozder zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne

Srbijanski poduzetnik Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, uz sporednu novčanu kaznu od 200.000 eura. Budući da je i Pozder zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga, o njegovoj molbi odlučivat će Županijski sud u Šibeniku jer poduzetnik ima prebivalište u Šibensko-kninskoj županiji.

Uz Petrače i Pozdera, aferom Mikroskopi obuhvaćeni su bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je optužen da je primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura te liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim, kao i Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a.

O osnovanosti optužnice protiv njih, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu tek treba odlučivati. Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja prošle godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon što je Uskok u studenome pretprošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.

