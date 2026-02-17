Nikola se pridružio bratu u zatvoru, a uskoro im stiže i otac, Hrvoje Petrač

Poduzetnik Nikola Petrač javio se u ponedjeljak nešto prije ponoći u zatvor u Remetincu radi izdržavanja tromjesečne zatvorske kazne zbog afere Mikroskopi kojom je obuhvaćen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Nikola Petrač je nakon sporazuma s Uskokom u zamjenu za blažu kaznu osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.

Županijski sud u Zagrebu ponovno je početkom veljače odgodio odlazak njegovog oca i poduzetnika Hrvoja Petrača na izdržavanje zatvorske kazne od tri godine i devet mjeseci, izrečene nakon nagodbe s Uskokom u istoj aferi.

Hrvoje Petrač stiže krajem ožujka

Prema najnovijoj odluci suda, on se mora javiti u zatvor 31. ožujka ove godine. Uz izrečenu zatvorsku kaznu, Petrač je ranije platio i dosuđenu novčanu kaznu od 300.000 eura, a prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura koja će mu biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu.

Poduzetnikov sin Novica Petrač javio se 13. siječnja ove godine u zatvor u Remetincu na izdržavanje sedmomjesečne kazne koja mu je na Županijskom sudu u Zagrebu dosuđena nakon priznanja i nagodbe s Uskokom, također u aferi Mikroskopi.

Županijski sud u Zagrebu izrekao je Novici Petraču djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, s time da u zatvoru mora provesti 10 mjeseci, dok mu se ostatak zamjenjuje uvjetnom uz rok kušnje od tri godine. U izdržavanje kazne ubraja mu se i tri mjeseca provedena u istražnom zatvoru.

I Pozder zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne

Srbijanski poduzetnik Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, uz sporednu novčanu kaznu od 200.000 eura. Budući da je i Pozder zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga, o njegovoj molbi odlučivat će Županijski sud u Šibeniku jer poduzetnik ima prebivalište u Šibensko-kninskoj županiji.

Uz Petrače i Pozdera, aferom Mikroskopi obuhvaćeni su bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je optužen da je primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura te liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim, kao i Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a. O osnovanosti optužnice protiv njih, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu tek treba odlučivati.

Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja prošle godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

EPPO proširio istragu

Nakon što je Uskok u studenome pretprošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.

