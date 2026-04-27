PO KRATKOM POSTUPKU /

Vodstvu Fenera prekipjelo: Hitno potjerali trenera i sportskog direktora

Vodstvu Fenera prekipjelo: Hitno potjerali trenera i sportskog direktora
Foto: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Profimedia

27.4.2026.
23:02
Hina
Vodstvo turskog nogometnog velikana Fenerbahčea uručilo je u ponedjeljak otkaz treneru Domenicu Tedescu nakon 0-3 poraza u derbiju od Galatasarayja.

Fener je u nedjelju doživio težak poraz u najvećem derbiju turskog nogometa koji je uništio njihove posljednje nade za osvajanje naslova.

Turski mediji navode kako je vodstvo kluba u ponedjeljak održalo hitan sastanak na kojem se raspravljalo o budućnosti talijansko-njemačkog stručnjaka u klubu.

"Rastali smo se s našim trenerom Domenicom Tedescom," objavio je Fener. Otkaz je dobio i sportski direktor Devin Ozek i koordinator Berke Celebi.

"Zahvaljujemo im na doprinosu našem klubu i želimo im uspjeh u budućim karijerama," poručili su iz kluba dodavši kako će momčad do kraja sezone voditi pomoćni trener Zeki Murat Gole.

Bivši izbornik belgijske reprezentacije, preuzeo je Fenerbače od Josea Mourinha početkom rujna prošle godine, međutim niti on nije uspio donijeti naslov kojeg Fener čeka od 2014.

Tri kola prije kraja prvenstva Galatasaray ima sedam bodova prednosti i teško je očekivati da će ostati bez 26. naslova prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte veliko slavlje u Dinamovoj svlačionici: Dvostruko slavlje pretvoreno u euforiju

FenerbahceDomenico TedescoTrener
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
