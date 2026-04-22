teška noć /

Navijači ga izviždali, on završio u suzama: Potez igrača Galatasaraya oduševio sve

Navijači ga izviždali, on završio u suzama: Potez igrača Galatasaraya oduševio sve
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Reakcija s tribina bila je nemilosrdna, zvižduci su ga pratili pri svakom dodiru s loptom, a pritisak je na kraju bio prevelik

22.4.2026.
23:02
Sportski.net
Nogometaši Galatasaray oprostili su se od turskog Kupa nakon šokantnog poraza na domaćem terenu. Bolji je bio Gençlerbirliği koji je slavio s 2:0 i tako priredio jedno od većih iznenađenja natjecanja.

 

Iako je Galatasaray na dobrom putu prema naslovu prvaka u ligi, kup natjecanje za njih završava ranije nego što su očekivali, baš kao i za velikog rivala Fenerbahče.

U središtu večeri našao se pričuvni vratar Günay Güvenç, koji će ovu utakmicu dugo pamtiti. Kod oba pogotka nije reagirao najbolje, a posebno kobna bila je situacija iz 83. minute kada mu je lopta ispala iz ruku, što je protivnik iskoristio za potvrdu pobjede.

Reakcija s tribina bila je nemilosrdna, zvižduci su ga pratili pri svakom dodiru s loptom, a pritisak je na kraju bio prevelik. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Guvenç je u suzama napustio teren.

 

 

Ipak, scena koja je uslijedila pokazala je i drugu stranu nogometa. Suigrači su stali uz njega, a posebno se istaknuo Bariş Alper Yılmaz koji ga je vratio na travnjak i poveo pred navijače. Guvenç je podigao ruke u znak isprike, a publika je na kraju ublažila svoj stav i pružila mu podršku.

Iskusni 34-godišnji vratar, koji je u Galatasaray stigao 2023. godine i upisao 35 nastupa uz 11 utakmica bez primljenog gola, poznat je kao miran i predan profesionalac. Upravo zato su mnogi na društvenim mrežama stali u njegovu obranu, ističući kako jedan loš nastup ne može izbrisati godine rada.

Galatasaray je tako ostao bez trofeja u Kupu, a večer u Istanbulu ostat će zapamćena po velikom iznenađenju i emotivnim scenama koje su uslijedile nakon posljednjeg zvižduka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
