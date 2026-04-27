Slavni nogometaš na stupu srama, objavljeni detalji: 'Ima li on mentalnih problema?'

Brazilski golman Ederson, koji je prošloga ljeta napustio Manchester City i trenutačno brani za turski Fenerbahče, izazvao je kaos zbog svojeg ponašanja u dresu kluba iz Istanbula.

Ederson je u posljednjem derbiju s Galatasarayem isključen zbog dva žuta kartona, a svaki je zaradio zbog nepotrebnog prigovora sucu.

Uz to, novinar Sercan Hamzaoglu tvrdi da on ne želi imati ništa s navijačima i sve u klubu gleda s visine. Ponaša se kao da jedva čeka kada će otići.

Edersona su pozvali ispred navijača pred jučerašnji meč, a on ih nije ni pogledao. Pogledao je samo preko ramena. U svlačionici su ga ljudi iz kluba pitali zašto nije došao do navijača. Nije ih ni pogledao", napisao je Hamzaoglu i dodao:

"Ako ovaj čovjek ima mentalnih problema, zašto uopće igra nogomet? Upozoravaju ga, a on opet ne dođe pred navijače."

Sve sada upućuje na to da Edersona čekaju loši dani u Turskoj.

"Nakon utakmice pojedini igrači su zatražili da on više ne bude u ekipi. Nitko više ne želi s njim igrati. Vjerojatno će biti izbačen", objavljeno je.

