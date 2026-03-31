Što se točno dogodilo na Opus Areni? Zbog jedne stvari izbornik Turske mogao je završiti tragično

Mlada hrvatska reprezentacija u Osijeku igra kvalifikacijsku utakmicu protiv Turske, no prvo poluvrijeme zasjenila je teška nezgoda turskog izbornika.

Sve se dogodilo nakon jednog prekršaja kojim je zaustavljen hrvatski kontranapad. Sudac je pokazao žuti karton, što je izazvalo burnu reakciju izbornika Korkmaza. U naletu ljutnje počeo je skidati sako, no u tom se trenutku poskliznuo i nezgodno pao, udarivši bradom o travnjak ispred klupe.

Kako piše SiB.hr, pad je bio posebno opasan jer se radi o umjetnoj travi ispod koje se nalaze tvrde podloge, pa je udarac bio iznimno snažan.

Na teren je odmah utrčala liječnička služba, dok su igrači i članovi stožera okružili unesrećenog izbornika. Ubrzo je stigla i hitna pomoć koja ga je odvezla sa stadiona, a intervencija se nastavila i ispod sjeverne tribine, uz zvuk sirena.

Iako su prve informacije govorile da je bio pri svijesti, utakmica je prekinuta, a igrači su se povukli u svlačionice.

