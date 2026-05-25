Zlato, koža, dijamanti i cjena sa šest nula: Ovo su najskuplje torbice na svijetu

U jednu se ne može ni mobitel staviti, druga je malo istrošena i nijednu ne biste mogli ponijeti na spoj ili na posao. Ipak, ova dva modna komada su najskuplje torbice na svijetu i tajno za njima uzdiše (gotovo) svaka žena. Zašto?

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

Počnimo s onom koja "ima papir", jer je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda. Mouawad 1001 Nights Diamond Purse dugo drži titulu najskuplje torbice na svijetu, vrijedne oko 3,8 milijuna dolara. Ovaj komad stvorila je luksuzna zlatarska tvrtka Mouawad pod vodstvom Roberta Mouawada kako bi demonstrirali do kuda svijet nakita može ići.

Torbica je u obliku srca, ručno izrađena od 18-karatnog zlata i ukrašena s 4517 žutih, ružičastih i prozirnih dijamanata. Izrada je trajala 8800 sati, a na njoj je radilo deset majstora. Inspirirana je pričama ''Tisuću i jedne noći'' i treba dodati da nije torbica za svakodnevno nošenje, već više nakit i kolekcionarski artefakt. Nakon aukcijskih i prezentacijskih turneja (npr. preko Christie's u Hong Kongu, Ženevi i Londonu) završila je u rukama privatnog kolekcionara čiji identitet nije službeno objavljen.

Hermès Birkin (original Jane Birkin)

Ova torbica, prva Birkin koju je Hermès napravio, dizajnirana je za britansku glumicu i pjevačicu Jane Birkin.

Nosila ju je gotovo svaki dan od 1985. do 1994.godine, prije nego što je postala vrhunski simbol luksuza. U srpnju 2025. ova rijetka torbica prodana je na online aukciji kuće Sotheby's za nevjerojatnih 10,1 milijun dolara. Aukcijska bitka između devet kolekcionara trajala je 10 minuta i završila pobjedom privatnog kolekcionara iz Japana.

Legenda o torbici paradoksalno je nastala sasvim slučajno tijekom leta 1984. godine, kada se Jane Birkin požalila da ne može pronaći praktičnu i istovremeno elegantnu torbicu. Iz razgovora s tadašnjim šefom Hermèsa Jean-Louisom Dumasom nastao je dizajn koji je i nakon više od četrdeset godina modna legenda.

Torbica je izrađena od crne kože, ima veću i "kombiniranu" veličinu (mješavina elemenata Birkin 35 i 40), čvrsti, neodvojivi remen za rame, a na preklopu se ističu inicijali "J.B.". Njezini metalni dijelovi razlikuju se od serijskih modela, a koža nosi tragove korištenja – što joj paradoksalno povećava vrijednost.

