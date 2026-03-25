Stjuardesa sa superjahti progovorila o tajnama koje kriju: 'Sjećam se ponude milijardera'

Život na luksuznim superjahtama često se doživljava kao sinonim za glamur, bezbrižnost i ekstravaganciju. No iza blještavila i skupocjenih zabava krije se sasvim drugačija stvarnost – ona koju rijetki imaju priliku vidjeti.

Raissa Bellini, Talijanka koja danas živi u Miamiju, provela je pet godina radeći kao stjuardesa na luksuznim plovilima koja su krstarila Mediteranom, svakodnevno okružena milijarderima i njihovim prohtjevima. Upravo iz tog svijeta sada otkriva što se zaista događa kada se reflektori ugase i kada najbogatiji misle da ih nitko ne promatra.

"Najluđi dio rada na superjahtama nije luksuz, nego stvari koje se događaju kada iznimno bogati ljudi misle da ih nitko ne gleda", kaže ona. "Sjećam se jednog najma kada je milijarder pokušao dati napojnicu od pet tisuća dolara stjuardesi samo da ga potajno uvede u kabinu posade dok se njegova supruga sunčala na palubi iznad.''

"Drugi put zabava je toliko izmakla kontroli da je kapetan morao tiho okrenuti jahtu i prijevremeno završiti najam nakon što su se gosti počeli tući i bacati namještaj na gornjoj palubi u tri ujutro."

Bellini kaže da je, uz brojne pijane i razuzdane ispade, doživjela i neke "mračnije trenutke" radeći na luksuznim plovilima.

"Jednom je gost postao toliko agresivan prema mlađoj članici posade da je osiguranje cijelu noć dežuralo ispred hodnika s kabinama kako bi bila sigurna", objašnjava. "Na moru ste izolirani, a ti ljudi plaćaju stotine tisuća tjedno, pa posada često mora vrlo pažljivo rješavati situacije bez stvaranja skandala.''

To je strana svijeta superjahti o kojoj ljudi rijetko čuju – ekstremni luksuz na površini i vrlo intenzivna, ponekad kaotična stvarnost iza kulisa, tvrdi Bellini.

"Počela sam na 42-metarskom Ferrettiju, a kasnije sam prešla na mnogo veće mega jahte koje gradi Lürssen, koje su na potpuno drugoj razini" rekla je. "Gosti bi ponekad unajmili jahtu na tjedan dana i tretirali je kao privatni plutajući noćni klub."

Prisjeća se jednog najma kada su gosti tulumarili "do izlaska sunca tri noći zaredom", pri čemu su neki "skakali s gornje palube u more u četiri ujutro".

"Jednom je gost nakon duge noći zabave skočio u more i tek kad se vratio na brod shvatio da je negdje u Mediteranu izgubio svoj Patek Philippe Nautilus 5711", dodaje. "Posada ga je pokušala pronaći, ali bilo ga je nemoguće vratiti. Sjećam se da sam pomislila kako taj sat vjerojatno vrijedi više od većine automobila."

"Drugi put je jedan vrlo poznati poslovni čovjek inzistirao da isplovimo usred noći samo kako bi se mogao probuditi u drugoj državi za doručak. Cijela posada morala je reorganizirati jahtu dok su gosti još tulumarili na gornjoj palubi", dodaje.

"Radiš s jakim osobnostima, velikim egima i s vrlo malo sna, sve dok plutaš usred oceana", nastavlja.

Što se tiče zarade, Raissa kaže da ona "ovisi o jahti, vlasniku i poziciji", ali priznaje da je znala biti vrlo visoka.

"To je jedna od rijetkih industrija u kojoj na jednoj jahti možete zaraditi gotovo ništa, a na sljedećoj novac koji vam može promijeniti život", objašnjava. "Na jahti od 42 metra zarađivala sam oko 2.500 eura mjesečno tijekom petomjesečne sezone, a na kraju nam je vlasnik dao još jednu plaću kao bonus. Na papiru zvuči dobro, ali kada uračunate sate i intenzitet, nije tako glamurozno kako ljudi misle."

Bellini je ispričala kako su tijekom jedne sezone imali samo dva najma jer je vlasnik uglavnom privatno koristio jahtu, a takvi gosti, kaže, obično ne ostavljaju napojnice. Ukupno su tako prikupili oko 7.000 eura napojnica za cijelu posadu.

Naglasila je i da članovi posade ovise o poštenju kapetana pri raspodjeli napojnica jer se sve predaje njemu, pa, kako kaže, zapravo nikada ne znaju koliki je bio stvarni iznos.

Dodaje da joj je na većim jahtama, duljim od 100 metara, plaća porasla na oko 7.000 eura mjesečno, a tijekom jačih sezona posada može zaraditi i do 50.000 eura u napojnicama – ovisno o poziciji, piše Daily Mail.

Ističe i da su primanja vrlo neujednačena: dok neki vlasnici daruju luksuzne poklone poput Cartier satova, u drugim slučajevima posada se bori da dobije punu plaću, iako su tijekom sezone praktički dostupni 24 sata dnevno.

"Vrlo je malo osobnog vremena, godišnji odmor je ograničen, a živi se i radi u skučenim zajedničkim prostorima.''

"Općenito, iskustvo može varirati od skromne plaće do vrlo visokih primanja – sve ovisi o jahti, vlasniku i vašoj poziciji."

Nakon pet godina rada na otvorenom moru među nekima od najbogatijih ljudi na svijetu, Bellini je napustila život na jahti i sada gradi vlastiti brend na internetu.

POGLEDAJTE GALERIJU

