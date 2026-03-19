S 18 pobjegao od kuće i u raju izgradio milijunsko carstvo: 'Nikada nisam požalio'

Kada je Andrew Stocks (55), iz Devona u Ujedinjenom Kraljevstvu, spakirao kofere i odletio na Tajland sa samo 18 godina, nije imao pojma da će jednog dana biti 'težak' više od 20 milijuna funti. Nikada prije nije bio na Tajlandu i ostavio je roditelje kod kuće u Britaniji bez ikakve sigurnosti da će ih ikada više vidjeti.

No tada mladi avanturist nije otišao od kuće potpuno praznih džepova. Već je prije odlaska zaradio oko 360.000 eura ulažući u nekretnine koje je počeo kupovati još kao tinejdžer uz pomoć roditelja i prijatelja. Zatim ih je prodao po povoljnoj cijeni – i odlučio okušati sreću u jugoistočnoj Aziji.

Kaže kako početak nije bio bajkovit. "Kad sam prvi put došao na Tajland, primijetio sam da moj novac brzo nestaje", priznaje Andrew. "Puno brže nego što sam očekivao, pa sam znao da moram nešto poduzeti."

Stocks kaže da nikada nije sam sebi priznao da bi mogao ne uspjeti. "Uvijek sam sebi govorio da će biti kako mora biti i da će se jednog dana otvoriti nova vrata. Nedostajali su mi roditelji, da, ali nikada mi nije nedostajao sam dom – i nikada nisam požalio što sam se preselio", tvrdi.

Na Tajlandu je isprva počeo zarađivao jako skromno u jednoj dobrotvornoj organizaciji. No ubrzo je upoznao lokalnog čovjeka koji se bavi nekretninama i uložio u svoj prvi projekt – resort i spa za strane umirovljenike. To ga je usmjerilo na put koji mu je kasnije donio velik uspjeh. Danas njegova tvrtka upravlja sa šest hotela i resorta, uključujući luksuzne vile s bazenima i tropskim vrtovima, piše Profimedia.

"Vjerujem da bi se umirovljenike iz Britanije moglo dovesti ovamo. Ovdje im se nudi način života o kojem tamo mogu samo sanjati", kaže ovaj poduzetnik.

No on se sam ne osjeća kao milijunaš. "Ne osjećam se bogato jer je svo moje bogatstvo vezano za nekretnine. Sav novac koji zaradim ponovno ulažem u posao", kaže Andrew. Hoće li se ikada vratiti kući? Vjerojatno ne.

"Britanija je već tada bila skupa, a sada je još gore. Zemlja općenito nazaduje. I dalje sam ponosan što sam Britanac, ali još sam ponosniji što sam se izvukao iz kaosa prije nego što me nadvladao. Da sam ostao, ne bih bio milijunaš", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'