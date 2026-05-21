Dosje Jarak otkriva: Kako je Šime Medanić naručio ubojstvo ministra, a potom i vlastite sestre

Šokantan slučaj koji je obilježio devedesete

'Dosje Jarak' vraća gledatelje u Vrsar 1996. godine i rekonstruira okolnosti u kojima je ubijen Anton Marčelo Popović, bivši ministar turizma i direktor tvrtke ‘Anita’. Istraga je pokazala da je naručitelj bio lokalni poduzetnik Šime Medanić, a motiv su bili poslovni i financijski interesi. Za organizaciju ubojstva, prema presudi, isplaćeno je 15 tisuća njemačkih maraka.

Planiranje zločina iz zatvora

Tijekom izdržavanja kazne, Medanić je organizirao i ubojstvo svoje sestre Slavice Medanić. U epizodi se rekonstruiraju događaji iz siječnja 2006. godine, kada je Slavica Medanić brutalno ubijena u svom stanu. Istražitelji su utvrdili da je Medanić ubojstvo vlastite sestre s cimerom dogovorio u zatvoru, a za ubojstvo je ponudio 40 tisuća eura.

'Naručitelj'

‘Dosje Jarak’ istražuje što se dogodilo sa svjedocima i izvršiteljima. Kako je ključni posrednik Nikola Grbić pronađen likvidiran s četiri hica samo par mjeseci kasnije? Iako je sumnja pala na Medanića, dokaza nije bilo. Zašto se drugi plaćeni ubojica objesio u zatvorskoj ćeliji? Ni maksimalna kazna od 40 godina nije zaustavila naručitelja ubojstava Šimu Medanića. Što ga i danas tjera da iz najčuvanije hrvatske kaznionice pokreće pravne bitke? Je li istina ono što tvrdi- kako već godinama nevin služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva vlastite sestre? Ili je pak riječ o čovjeku koji iz zatvora pokušava utjecati na svjedoke i kupiti vlastitu slobodu?

