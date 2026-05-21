'RIZIK OD REKORDNIH VRUĆINA' /

Stiže super El Nino? Bild objavio: 'Prijete dva brutalna toplinska vala'

21.5.2026.
12:04
danas.hr
Sljedeće godine prijeti novi toplinski rekord. Meteorolozi upozoravaju na super El Niño, koji bi nas već ovog ljeta mogao natjerati na "ozbiljno znojenje", objavio je njemački Bild prošli tjedan u tekstu s naslovom: "Dva brutalna toplinska vala prijete diljem svijeta". 

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO). Od sredine ove godine mogao bi se razviti fenomen El Niño. To bi imalo primjetne posljedice na temperature i obrasce padalina diljem svijeta.

Daniel Swain iz Kalifornijskog instituta za vodne resurse smatra da bi 2026. i 2027. mogle donijeti globalne rekordne temperature. Meteorolog i klimatski stručnjak Jeff Berardelli je pak za američku televiziju WFLA-TV naveo: "Mislim da ćemo doživjeti vremenske pojave kakve još nismo vidjeli u modernoj povijesti."

Što je super El Nino? 

El Niño je vremenski i klimatski fenomen u Tihom oceanu, pri kojem se površinska voda u središnjem i istočnom tropskom Pacifiku neuobičajeno snažno zagrijava. 

Zbog toga se mijenjaju vjetrovi i strujanja zraka, što može utjecati na vrijeme diljem svijeta, primjerice kroz suše, obilne kiše ili blaže zime u nekim regijama. Fenomen se javlja nepravilno, najčešće otprilike svakih tri do osam godina. Jedan El Niño obično traje nekoliko mjeseci do više od godinu dana.

 

 

Super El Niño je pak posebno snažan El Niño. Pri tome se more u Tihom oceanu zagrijava neuobičajeno jako. To može poremetiti vremenske prilike diljem svijeta. Posljedice mogu biti veće vrućine, suše, obilne kiše ili poplave. U Njemačkoj su tla već sada isušena.

Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), posljednji El Niño dogodio se 2023. i 2024. godine. Kako izvještava "ZDF heute", taj je fenomen pridonio tome da 2024. postane najtoplija godina otkad se vode mjerenja.

'Rizik od rekordnih vrućina' 

Klimatski znanstvenik Carlo Buontempo kaže da bi već 2026. mogla postati nova rekordna godina. Prema procjeni klimatologa Tida Semmlera iz irske meteorološke službe, učinci klimatskog fenomena 2027. mogli bi biti još jači: "Zemljina atmosfera treba vremena da reagira na El Niño."

 

 

Zbog toga, prema riječima stručnjaka, za 2027. postoji "povećan rizik da postane godina s rekordnim vrućinama, ako se El Niño razvije u drugoj polovici 2026."

Theodore Keeping, stručnjak za šumske požare na Imperial Collegeu u London, upozorio je da El Niño povećava vjerojatnost ekstremnih vrućina i suša u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama te u amazonskoj prašumi. Ako se razvije snažan El Niño, opasnost od ekstremnih požara mogla bi doseći najvišu razinu u novijoj povijesti.

