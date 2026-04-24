FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VREMENSKI FENOMEN /

Vraća se klimatski div! El Niño prijeti ekstremima diljem svijeta, objavili prve prognoze

Vraća se klimatski div! El Niño prijeti ekstremima diljem svijeta, objavili prve prognoze
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U ekvatorijalnom Pacifiku zabilježena je jasna promjena uz brzo povećanje temperature površine mora, što upućuje na veliku vjerojatnost razvoja uvjeta El Nina između svibnja i srpnja ove godine

24.4.2026.
13:02
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Povratak vremenskog fenomena El Nino očekuje se već od svibnja ove godine, što bi moglo utjecati na globalne temperature i obrasce padalina, objavila je Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

El Nino je periodično zagrijavanje površine mora u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana, koje obično traje između devet i dvanaest mjeseci, navodi WMO.

U ekvatorijalnom Pacifiku zabilježena je jasna promjena uz brzo povećanje temperature površine mora, što upućuje na veliku vjerojatnost razvoja uvjeta El Nina između svibnja i srpnja ove godine.

„Nakon razdoblja neutralnih uvjeta na početku godine, klimatski modeli sada su snažno usklađeni i postoji visoka sigurnost da kreće El Nino, uz daljnje jačanje u mjesecima koji slijede“, rekao je Wilfran Moufouma Okia, voditelj odjela za klimatske prognoze u WMO-u.

Iako modeli upućuju na moguć snažan El Nino ove godine, WMO je dodao da su prognoze izrađene tijekom proljeća obično manje pouzdane te će veća pouzdanost prognoza biti moguća nakon travnja.

Ovaj vremenski obrazac poznat je po tome da narušava regionalne klime, potencijalno donoseći povećane oborine u južni dio Južne Amerike, južni dio Sjedinjenih Država, dijelove Afričkog roga i središnje Azije, dok istodobno može uzrokovati sušu u Australiji, Indoneziji i dijelovima južne Azije. Također može imati učinak zagrijavanja na globalnu klimu, navodi WMO.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
