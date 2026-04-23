Objavili kartu, Hrvatska je u debelom crvenom: 'Ovo će odredit koliko će Europa biti sigurna'

Klimatska kriza sve jače pogađa Europu s izravnim posljedicama po zdravlje.

Prema najnovijem izvješću "Lancet Countdown Europe Report 2026", broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom povećao se za 99,6 posto u regijama koje su proučavali.

Povećanje je posebno drastično u južnoj Europi: u dijelovima Španjolske, Italije, Grčke i Bugarske gdje ima više od 120 dodatnih smrtnih slučajeva na milijun stanovnika.

U prosjeku u cijeloj Europi to je 52 smrtna slučaja više nego u 1990-ima.

Brojke za Austriju su također alarmantne gdje je broj smrtnih slučajeva naglo porastao, posebno na istoku.

Regije Weinviertel i Industrieviertel (okrug Mistelbach i Baden), kao i sjeverni i južni Gradišće, posebno su pogođene (do 59 smrtnih slučajeva više na milijun stanovnika).

U Beču je ta brojka do 49 dodatnih smrtnih slučajeva, prenosi Heute.

Hrvatsku su u ovom izvješću svrstali među zemlje s povišenim rizikom kada je riječ o utjecaju ekstremnih vrućina na smrtnost te je na karti označena tamnocrvenom bojom (slika na vrhu članka).

'Rastuća prijetnja' od vrućine

Za voditelja studije Joacima Rocklöva, jedno je jasno: "Klimatske promjene, potaknute fosilnim gorivima, postaju sve veća prijetnja sve većem broju ljudi u Europi."

Istodobno, ekstremni toplinski valovi postaju sve češće, a broj dana s zdravstvenim upozorenjima porastao je za nevjerojatnih 318 posto od 1990-ih – u zapadnoj Europi za čak 450 posto.

Osobe koje pate od alergija također snažno osjećaju posljedice jer sezona peludi sada počinje jedan do dva tjedna ranije.

Nove bolesti u porastu

Osim toga, povećava se rizik od tropskih bolesti. Razlog: komarci se dalje šire i prenose opasne viruse. Prema jednoj studiji, rizik od denga groznice povećao se za 297 posto. Bolesti poput malarije i groznice Zapadnog Nila također bi mogle postati češće.

Jedna mala svijetla točka u studiji je ta da se udio obnovljive energije povećao, dosegnuvši 21,5 posto u 2023. Unatoč tome, ogromne svote i dalje se ulažu u fosilna goriva - samo u 2023. subvencije su iznosile 444 milijarde eura.

Stručnjaci su oštro upozorili da bez dosljednih mjera i dugoročnog financiranja, prijeti daljnje pogoršanje vezano za posljedice na zdravlje ljudi koje nose klimatske promjene.

"Današnje odluke odredit će koliko će Europa biti sigurna sutra", jasna je poruka autora studije.

