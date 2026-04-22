Svake godine izgubimo šume veličine Hrvatske, a krivac je samo jedan: Evo što možemo učiniti dok nije kasno

DAN PLANETA ZEMLJE /

Danas obilježavamo Dan planeta Zemlje — dan kada se podsjećamo da je naš planet istovremeno i čudesan i ranjiv, ali i jedini koji trenutačno imamo.

Iz dana u dan sve jače osjećamo da klimatske promjene nisu neka floskula, jer se ubrzavaju brže nego ikad. Na našem predivnom planetu temperature rastu, ledenjaci se tope, oceani se zagrijavaju, a prizore ekstremnog vremena koji su nam nekad stizali iz svijeta – od suša, oluja i mećava do poplava i požara – sada u svijet šaljemo i mi iz Hrvatske.

A tko je glavni uzrok tih promjena? Čovjek! Ali upravo je čovjek i jedina vrsta koja te promjene može zaustaviti.

Tri su ključna faktora kojima uništavamo Zemlju. Prvi je emisija stakleničkih plinova, jer su fosilna goriva glavni pokretač klimatskih promjena. Zatim je tu krčenje šuma, jer zbog njega, a i požara, svake godine nestane površina šuma veličine Hrvatske, čime nestaju prirodni "klimatski regulatori" i domovi tisuća vrsta. I treće je onečišćenje zraka, vode i tla – svega onoga što je i omogućilo da čovjek može živjeti na planetu.

No, sreća je da postoje rješenja. To su ulaganje u obnovljive izvore energije (solarne farme i vjetroelektrane), zatim obnova ekosustava (od pošumljavanja do zaštite oceana) te ono o čemu svakodnevno izvještavamo: od pokretanja globalnih sporazuma do sitnih lokalnih akcija koji nam se čine malim korakom za čovjeka, ali su veliki za planet Zemlju, na kojoj su, primjerice, ove godine zbog toplih zima japanske trešnje procvjetale najranije u posljednjih 1200 godina.

Zato, čuvajmo Zemlju dok još nije kasno.