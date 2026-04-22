Rafioli postali nematerijalno kulturno dobro: 'To je stvarno veliki korak za sve'

'JAKO NAM JE DRAGO' /

Umijeće pripreme rafiola sada je zaštićeno kulturno dobro. Slastica koja se radi od tijesta s punjenjem, uglavnom od badema, služi se na proslavama od Šibenika, Trogira, Makarske po do Imotskog. Inicijativa za zaštitu stigla je iz Trogira gdje svaka kuća ima svoj poseban recept. Hrvatska ima više od 230 zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara, a čak 47 ih stiže iz Dalmacije.

Što nova oznaka znači proizvođačima, ali i poneku tajnu dobrih rafiola, slastičarka Dina Stipčić otkrila je RTL-ovoj Dragani Eterović.

"To je stvarno veliki korak za sve nas koji ih proizvodimo", rekla je Stipčić.