FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JAKO NAM JE DRAGO'

Rafioli postali nematerijalno kulturno dobro: 'To je stvarno veliki korak za sve'

Umijeće pripreme rafiola sada je zaštićeno kulturno dobro. Slastica koja se radi od tijesta s punjenjem, uglavnom od badema, služi se na proslavama od Šibenika, Trogira, Makarske po do Imotskog. Inicijativa za zaštitu stigla je iz Trogira gdje svaka kuća ima svoj poseban recept. Hrvatska ima više od 230 zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara, a čak 47 ih stiže iz Dalmacije.

Što nova oznaka znači proizvođačima, ali i poneku tajnu dobrih rafiola, slastičarka Dina Stipčić otkrila je RTL-ovoj Dragani Eterović.

"To je stvarno veliki korak za sve nas koji ih proizvodimo", rekla je Stipčić.

VOYO logo
22.4.2026.
17:29
Franka Kopilaš
TrogirZaštićeno Kulturno Dobro
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa