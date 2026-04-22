F1 vozači natjerali FIA-u na hitnu promjenu pravila uoči Grand Prixa u Miamiju

Formula 1 uvela je niz izmjena pravila usred sezone nakon pobune vodećih vozača. Oni su upozorili da nova pravila smanjuju važnost vozačke vještine i pretvaraju utrke u upravljanje energijom bolida.

Posebno su sporne bile najave za 2026. godinu i novi hibridni sustavi, koji su izazvali zabrinutost zbog sigurnosti nakon incidenta Ollieja Bearmana u Japanu. Nakon konzultacija s timovima i proizvođačima, FIA je napravila devet promjena u tehničkim pravilima.

Najvažnije izmjene odnose se na kvalifikacije: smanjena je dopuštena energija baterije po krugu, ali je povećana snaga regeneracije, čime se pokušava vratiti balans između brzine i kontrole.

22.4.2026.
20:39
Sportski.net
Formula 1F1 VijestiNova Pravila
