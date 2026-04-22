Vozač McLarena šokirao svijet izjavom: 'Formula 1 je postala vještačka, izgubila je magiju'

Jedan od najtalentiranijih vozača koji još uvijek nije dobio stalno mjesto u Formuli 1, Pato O'Ward, izazvao je veliku pažnju motosport javnosti nakon što je otvoreno doveo u pitanje današnji smjer najelitnijeg automobilskog natjecanja.

Meksikanac, koji od 2022. godine obavlja ulogu testnog i rezervnog vozača za McLaren, priznao je da više ne gleda na Formulu 1 kao svoj primarni cilj karijere.

Umjesto klasične borbe za ulazak u “kraljevsku klasu”, O’Ward sada otvoreno govori o razočaranju smjerom u kojem sport ide.

U razgovoru za Fox Deportes, O’Ward nije skrivao stav o promjenama u Formuli 1:

"Iskreno, mislim da je Formula 1 napravila grešku u onome što je danas postala. Djeluje vještački", poručio je Meksikanac.

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije, jer direktno dotiču pitanje autentičnosti sporta koji se posljednjih godina sve više mijenja kroz pravila, tehnologiju i komercijalizaciju.

O’Ward je dodatno pojasnio svoje razočaranje, naglasivši da ga nikada nisu privlačili slava ili novac, nego sama vožnja:

"Nisam želio u Formulu 1 zbog novca ili slave, nego zbog bolida. Bili su nevjerovatni za voziti i gledati, ali imam osjećaj da se svake godine dio te magije gubi."

Iako se dugo smatrao jednim od glavnih kandidata za F1, 25-godišnji vozač se u međuvremenu afirmirao u IndyCar Series, gdje je prošle sezone završio kao viceprvak iza Alexa Paloua.

U Formuli 1 je do sada skupio pet nastupa na slobodnim treninzima za McLaren, a očekuje se da će dobiti još jednu priliku prije kraja sezone.

