Evo kada i gdje gledati Formulu 1 na vodi

Prvo svjetsko prvenstvo potpuno električnih trkaćih čamaca, Svjetsko prvenstvo UIM E1, ovoga vikenda, u petak 24. i u subotu 25. travnja, stiže u Europu, na spektakularno jezero Como u Italiji. U mjestu Cernobbio održat će se nova runda borbe za naslov prvaka.

Formula 1 na vodi s ekološkim predznakom

UIM E1 prvenstvo često nazivaju "Formulom 1 na moru", a spaja visoke performanse, inovativnu tehnologiju i održivost. Deset timova natječe se u identičnim, futurističkim RaceBird čamcima. Riječ je o električnim hidrogliserima koji pomoću foiling tehnologije pri velikim brzinama doslovno lebde iznad vode, smanjujući otpor i postižući brzine od gotovo 100 km/h. Posebnost natjecanja je i u tome što svaki tim čine muški i ženski pilot s ravnopravnim ulogama.

Zvjezdani vlasnici i neizvjesna borba za vrh

Natjecanje privlači ogromnu pažnju i zbog vlasnika timova, među kojima su sportske i zabavne ikone poput Toma Bradyja, LeBrona Jamesa, Rafaela Nadala, Willa Smitha i Stevea Aokija. Ove sezone popis zvjezdanih ulagača postao je još duži nakon što se vrataru Real Madrida Thibautu Courtoisu u timu Sierra Racing Club pridružio i NBA prvak Kyle Kuzma. Sezona je započela napeto u siječnju, kada je u Jeddahu pobjedu odnio Aoki Racing Team. Branitelji naslova iz 2024. i 2025. godine, Team Brady, završili su drugi, dok je treće mjesto pripalo timu AlUla u vlasništvu LeBrona Jamesa. Utrka na jezeru Como bit će jedina na slatkoj vodi, što predstavlja dodatni izazov za pilote i strategiju timova.

Gdje gledati prijenos u Hrvatskoj

U Hrvatskoj moći će se uživo pratiti cijeli trkaći vikend. Prijenos E1 Lake Como GP-a bit će dostupan na platformi VOYO. Program počinje u petak, 24. travnja, kada su na rasporedu kvalifikacijske vožnje, a nastavlja se u subotu, 25. travnja, kada se voze glavne utrke i veliko finale koje odlučuje o pobjedniku.

