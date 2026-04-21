Svjetsko prvenstvo nakon Jeddaha stiže na jezero Como

Nakon dramatičnog otvaranja sezone u Saudijskoj Arabiji, Svjetsko prvenstvo UIM E1, prvo svjetsko prvenstvo potpuno električnih trkaćih čamaca, seli se u Europu.

Druga postaja kalendara za 2026. godinu bit će spektakularno jezero Como u Italiji, gdje će se deset timova natjecati 24. i 25. travnja. Jezero Como jedino je natjecanje sezone na slatkoj vodi, smješteno u sjeni talijanskih Alpa, što ga čini jedinstvenim i vizualno najspektakularnijim događajem na kalendaru. Natjecanje okuplja timove u vlasništvu svjetski poznatih zvijezda poput Toma Bradyja, LeBrona Jamesa i Rafaela Nadala, koji se bore za titulu prvaka na vodi.

Početak sezone u znaku novih izazivača

Sezona 2026. započela je u siječnju utrkom u Jeddahu, gdje je pobjedu odnio Aoki Racing Team, čime su preuzeli rano vodstvo u poretku. Za upravljačem u odlučujućoj finalnoj utrci bila je Sara Misir. Branitelji naslova iz 2024. i 2025. godine, Team Brady, završili su na drugom mjestu, dok je treće mjesto pripalo timu AlUla, čiji je vlasnik košarkaška zvijezda LeBron James.

Ovakav ishod najavljuje da će ostatak sezone biti iznimno konkurentan. Iako je Bradyjev tim postavio standarde od samog početka serije, ostale ekipe stječu sve više iskustva s futurističkim RaceBird čamcima. Ovi električni hidrogliseri, koje koriste svi timovi, podižu se iz vode pri brzini od 17 čvorova i dostižu maksimalnu brzinu od gotovo 100 kilometara na sat, stavljajući fokus na vještinu pilota i trkaću strategiju, a ne na hardversku nadmoć.

Zvjezdana postava na startu i jedinstveni izazov Coma

E1 prvenstvo od samih početaka privlači velika imena iz svijeta sporta i zabave. Uz Bradyja, Jamesa i Aokija, vlasnici timova su i teniska ikona Rafael Nadal, nogometaš Didier Drogba, glumac Will Smith i pjevač Marc Anthony. Ove sezone, popis zvjezdanih ulagača postao je još duži. Timu Sierra Racing Club pridružili su se vratar Real Madrida Thibaut Courtois i NBA prvak Kyle Kuzma, što dodatno podiže profil natjecanja.

Na startnoj liniji za 2026. godinu nalaze se i dva nova tima: Team Monaco, koji unosi duh Kneževine u prvenstvo, i već spomenuti Sierra Racing Club. Svaki tim, prema pravilima, mora imati muškog i ženskog pilota koji ravnopravno dijele vozačke dužnosti tijekom trkaćeg vikenda, što je još jedna posebnost ovog sporta.

Utrka na jezeru Como, predstavljena od strane prestižnog hotela Villa d'Este, bit će pravi test za sve. Za razliku od morskih utrka, slatka voda ima drugačija svojstva koja utječu na performanse i upravljivost RaceBird čamaca. To će zahtijevati prilagodbu strategija, pogotovo kod korištenja obaveznih "kratkih" i "dugih" krugova te strateškog aktiviranja dvadesetsekundnog energetskog pojačanja ("boost") koje svaki pilot ima na raspolaganju jednom po utrci.

Nakon Italije, karavana seli u Dubrovnik

Europski dio sezone donosi posebna uzbuđenja i za hrvatske ljubitelje oktanskih sportova. Nakon utrke na jezeru Como, E1 karavana seli se na Jadran. Dubrovnik će biti domaćin treće utrke sezone, zakazane za 13. i 14. lipnja 2026. Ovo će biti drugi put da E1 prvenstvo gostuje u "biseru Jadrana", nakon uspješnog debija u sezoni 2025.

Globalni kalendar za 2026. godinu obuhvaća osam utrka na četiri kontinenta. Nakon Dubrovnika slijede utrke u Monaku, Lagosu (Nigerija) i Miamiju. Veliko finale sezone održat će se na Bahamima u studenom, što će označiti prvu utrku serije na Karibima. Jedna lokacija, predviđena za rujan, još uvijek nije potvrđena.

