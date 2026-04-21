UGOVOR JE POTPISAN /

Legendarni stoper Barcelone postaje izbornik nakon Svjetskog prvenstva

Legendarni stoper Barcelone postaje izbornik nakon Svjetskog prvenstva
Marquez je upisao 147 nastupa za meksičku reprezentaciju nastupivši na pet svjetskih prvenstava (2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

21.4.2026.
18:51
Hina
Bivši kultni meksički branič Rafael Marquez (47), preuzet će meksičku nogometnu reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva, objavio je tamošnji nogometni savez.

Marquez je trenutačno prvi pomoćnik izbornika Javiera Aguirreu koji napušta kormilo meksičke vrste nakon Svjetskog prvenstva 2026. Ovo je Aguirreov treći mandat na klupi "El Tri".

"Ugovor je potpisan," objavio je direktor nacionalnih momčadi Meksičkog nogometnog saveza Duilio Davino na Fox Sportsu.

"On je baš kao što je bio kao igrač, transformira se u svlačionici," dodao je.

Marquez je upisao 147 nastupa za meksičku reprezentaciju nastupivši na pet svjetskih prvenstava (2002, 2006, 2010, 2014, 2018). S Meksikom je osvojio Kup konfederacija (1999) i bio je finalist Copa Americe (2001).

Kao igrač, Marquez je u dresu Barcelone dva puta osvojio Ligu prvaka, a četiri puta La Ligu. Također, je osvojio naslov francuskog prvaka s Monacom (2000). Igrao je i za New York Red Bulls, Leon, Veronu i Atlas.

Nakon igračke karijere bio je sportski direktor Atlas de Guadalajara, kluba u kojem je započeo, ali i završio svoju profesionalnu nogometnu karijeru. Kao trener, vodio je mlađe momčadi Real Sociedad Deportiva Alcala, a zatim Barcelonu Athletic, Barcinu rezervnu momčad, od 2022. do 2024. godine.

