Policija zapečatila stan sina žene zazidane s krunicom u ruci! Cure detalji istrage

Nakon stravičnog otkriće u Münchendorfu (okrug Mödling) u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, gdje je u obiteljskoj kući u zidu pronađeno zabetonirano tijelo stare žene u raspadajućem stanju, cure novi detalji. Prema pisanju austrijskog lista Heute "slučaj zabetonirane umirovljenice" dobio je novi obrat. Prema trenutačnim informacijama, osim kuće u Donjoj Austriji, policija je službeno zapečatila i stan u Beču, piše Fenix.

Vjeruje se da je u stanu živio sin pokojnice koja je na toj adresi imali prijavljeno prebivalište. Vrata stana su zapečaćena, a na vrata je zalijepljena službena obavijest grada Beča. Susjed je ispričao da sin pokojnice ima oko 50 godina.

Istražitelji moraju pronaći odgovore na važna pitanja: Tko je ženu zabetonirao i kada je to učinjeno. Moguće je da je mrtva godinama. Obdukcija, koju je naložilo Državno tužiteljstvo u Beču, trebala bi utvrditi uzrok ženine smrti.

Rođak je htio iznenaditi za 100. rođendan

Klupko stravičnog otkrića počelo se odmotavati kada je ženin rođak pokušao čestitati ženi nadolazeći 100. rođendan. Kada nikako nije mogao doći s njom u kontakt, prijavio je nestanak. Policija je prošli četvrtak zajedno s vatrogascima provalila u kuću. Odmah im je bilo jasno da Austrijanka nije nestala prije nekoliko dana i tjedana, već da je nema godinama. Međutim, policijski psi odmah su nanjušili miris i istražitelje odveli izravno do zida blizu ulaza u podrum. Tamo su otkrili stravu. Iza zidova od cigle ležalo je raspadnuto žensko tijelo.

Susjed u neposrednoj blizini kuće u Münchendorfu, prvo je izazvao pomutnju izjavom da je više puta viđao ženinog sina u njezinom vrtu, kako jednom ili dva puta mjesečno kosi travu i uređuje majčin vrt. Dvoje muškaraca su navodno često viđani kako razgovaraju preko vrtne ograde.

"Vidio sam je prije šest godina", rekao je za Bild. Međutim sin je navodno rekao da majka živi u Domu za starije i nemoćne osobe u Beču. To je vjerojatno bio razlog zašto nitko u Münchendorfu tako dugo nije ništa posumnjao niti je prijavio nestanak žene. Žena je kao glavno prebivalište prijavila navodno Beč, a sekundarno je bilo u donjoaustrijskom Münchendorfu. Istražuju i je li moguće da je umrla u Beču pa nanadno prebačena u Münchendorf.

Istažuje se i je li novac motiv za gnjusan čin. Naime, postoji sumnja da je nakon ženine smrti možda netko i dalje nastavio primati njenu mirovinu ili naknadu za njegu, koju dobivaju stare i bolesne osobe. Ženin sin, mogao bi biti, kako navodi list, ključni svjedok u rasvjetljavanju ovog slučaja.