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Horor u austrijskom gradiću! U kući pronađeno zazidano tijelo žene: 'U rukama je držala krunicu'

Horor u austrijskom gradiću! U kući pronađeno zazidano tijelo žene: 'U rukama je držala krunicu'
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema riječima svjedoka, žena je u rukama držala krunicu. Jedan od susjeda rekao je da su je poznavali, ali da je 'nisu dugo vidjeli'

5.6.2026.
21:44
danas.hr
Shutterstock/Ilustracija
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U austrijskom gradiću Münchendorf prošlog tjedna u jednoj obiteljskoj kući pronađeno je zazidano tijelo žene u stanju raspada, javlja Kronen Zeitung.

Nakon što je vatrogasna postrojba provalila ulazna vrata kuće, psi za pronalaženje leševa odmah su osjetili miris. 

Kurier iz policijskih izvora doznaje da je rodbina planirala iznenaditi ženu povodom 100. rođendana te da je, nakon što su prijavili nestanak, otvorena istraga.

Krone prenosi da je, prema riječima svjedoka, žena u rukama držala krunicu. Jedan od susjeda rekao je da su je poznavali, ali da je "nisu dugo vidjeli". Povremeno bi se, dodao je, pojavio njezin sin kako bi obavio poslove po kući.

Prevara vezana za socijalnu pomoć?

Premda forenzička obdukcija zasad nije otkrila dokaze o kaznenom djelu, istražitelji ubojstava iz Ureda kriminalističke policije Donje Austrije pozvali su sina žene na razgovor. Vjeruje se da je neko vrijeme boravio u inozemstvu te da bi po povratku mogao rasvijetliti slučaj. Zasad postoje naznake moguće prijevare sa socijalnom pomoći, budući da su isplate mirovina išle redovito.

Istraga je u tijeku, a naložena je i obdukcija, potvrdila je u srijedu Nina Bussek iz Ureda javnog tužitelja u Beču.

Jezivo otkriće podsjetilo je na sličan slučaj u Salzburgu prije nekoliko dana. Tamo su u trošnoj gostionici pronađena dva raspadnuta tijela.

AustrijaPronađeno TijeloPolicija
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