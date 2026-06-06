Morem dronova zasuli Putinov rodni grad, odgođeni letovi: 'Ostanite kod kuće i ne izlazite'
Goste koji su stigli na Međunarodni ekonomski forum dočekao je oblak crnog dima u pozadini
Ruske snage srušile su 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Peterburga, grada domaćina velikog investicijskog foruma i rodnog grada Vladimira Putina, objavio je u subotu gubernator tog područja.
"Osamdeset šest dronova srušeno je iznad Lenjingradske regije. Borbene operacije se nastavljaju", napisao je Aleksandar Drozdenko na Telegramu.
"Sankt Peterburg bio je meta napada velikih razmjera vojnim dronovima", objavio je gubernator grada Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.
"Pozivam stanovnike Sankt Peterburga da ostanu kod kuće i ne izlaze", dodao je.
Međunarodna zračna luka Pulkovo, južno od grada, objavila je privremenu obustavu letova, bez navođenja razloga.
Odmazda Ukrajine
U srijedu, na otvaranju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, nazvanog "ruskim Davosom" prema Svjetskom ekonomskom forumu, ukrajinski dronovi pogodili su obližnji naftni objekt i vojni lokalitet.
Goste koji su stigli na događaj dočekao je oblak crnog dima u pozadini. Forum završava u subotu, nakon govora ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći ukupno presretnuto 376 ukrajinskih dronova.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je osam dronova oboreno dok su se kretali prema gradu.
Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na okupirana područja i Rusiju kao odmazdu za svakodnevna ruska bombardiranja njezina teritorija.
Napad dronom izazvao je požar koji je zahvatio oko 5000 četvornih metara u skladištu goriva u Ust-Labinsku, u ruskom Krasnodarskom kraju, prema lokalnim vlastima.
U Ukrajini ruskim su dronovima napadnute Zaporiška, Dnjepropetrovska regija i grad Odesa. Poginule su tri osobe.