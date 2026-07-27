Kovačević pozvao na oprez: 'Znamo da nas čeka teška utakmica, radili su nam probleme'

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je na konferenciji za medije uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna koja se igra u utorak od 20 sati na Maksimiru. Prvi dvoboj, odigran prošloga tjedna u Švicarskoj završen je bez pobjednika, rezultatom 1:1.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

"Pozitivno smo uzbuđeni. Imamo pozitivan rezultat, pred našim navijačima krenut ćemo jako. Znamo da nas čeka teška utakmica. Barkar je otišao ujutro, ne računamo s njim, svi ostali su na raspolaganju", rekao je Kovačević na početku te pozvao na oprez:

"Znamo kako igraju, radili su nam probleme, kvalitetna su momčad, koju treba poštivati. Znali smo da su dobri, u subotu su s novom momčadi pobijedili u prvenstvu, svjesni smo da moramo biti bolji nego u prvoj utakmici."

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ne očekuje Dinamov trener da će Thun napraviti promjene u svojoj igri u uzvratu.

"Ne vjerujem da će se povući, igrat će isto, duge lopte su opasne, iz prekida su posebno opasni. Ali, sve je na nama, ako mi budemo pravi, pobijedit ćemo", istaknuo je pa otkrio na čemu su radili u tjedan dana nakon prve utakmice s Thunom:

"Radili smo na igri, moramo biti bolji u realizaciji, koristiti te prilike."

Osvrnuo se i na dolaske novih igrača:

"Do kraja osmog mjeseca je prijelazni rok, Prevljak je na liječničkom, Stojaković neće igrati neko vrijeme, naviknuli smo već na to da igrači dolaze i odlaze. Spremni smo".

Foto: Igor Soban/PIXSELL

S Kovačevićem je na konferenciji bio i Mateo Lisica.

"Odradili smo odlične pripreme, fizički smo spremni, pitanje je kako ćemo biti psihički. Trener vjeruje u nas, mi vjerujemo da ćemo proći, to je najvažnije", rekao je Lisica pa odgovorio na pitanje kakav je Thun:

"Vole igrati na duge lopte i prljave lopte, ako to popravimo, bit ćemo bolji i pobijediit utakmicu. Radili smo na tome. "Razlika je u odnosu na umjetnu i prirodnu travu, ali to ne može biti izlika, mi smo Dinamo i idemo na pobjedu. To nas jedino zanima."