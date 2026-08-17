Musa zabio gočinu za pobjedu Dallasa u derbiju, komentator vrištao: 'Pogodak svjetske klase'

Petar Musa (28), napadač Dallasa i hrvatske nogometne reprezentacije, nastavio je sjajnu golgetersku formu. U teksaškom derbiju protiv Austina noćas po našem vremenu, odigranom u sklopu 20. kola MLS-a, postigao je prekrasan pogodak za pobjedu svoje momčadi 2-1.

Zabio okružen suparničkim igračima

Musa je na rubu kaznenog prostora desnom nogom primio loptu, a zatim je, unatoč tome što je bio okružen suparničkim igračima, precizno pucao lijevom. Lopta je pogodila stativu i završila u mreži, što je izazvalo oduševljenje američkih komentatora.

"Zvijezda Svjetskog prvenstva i pogodak svjetske klase!”, uzviknuo je komentator tijekom prijenosa. Dallas je tu rečenicu potom iskoristio u objavi na društvenim mrežama uz snimku gola. Musin potez posebno je istaknuo i MLS, naglasivši kako je tim pogotkom postao vodeći strijelac lige.

"Njegov gol kojim je postao najbolji strijelac lige je masivan", piše uz video Musinog gola.

OVDJE pogledajte gol Petra Muse.

Budući da američka sezona počinje u veljači, natjecanje je trenutačno otprilike na polovici. Hrvatski napadač u prvih je 20 nastupa postigao 15 pogodaka te upisao tri asistencije.

Prije dva mjeseca privremeno je napustio klub kako bi nastupio za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Već u svojoj prvoj utakmici na turniru zabio je protiv Engleske, a nakon povratka u Dallas nastavio je tresti mreže.

Tko je Petar Musa?

Petar Musa pripada skupini hrvatskih nogometaša koji su put do reprezentacije gradili daleko od najvećih domaćih klubova. Bez velike medijske pozornosti na početku karijere, zagrebački napadač postupno se dokazivao u Češkoj, Njemačkoj i Portugalu, a danas je jedan od najistaknutijih igrača Dallasa u američkom MLS-u.

Musa je rođen 4. ožujka 1998. godine u Zagrebu. Nogomet je počeo igrati kao četverogodišnjak, a prošao je omladinske škole Hrvatskog dragovoljca i Zagreba. Za seniorsku momčad Zagreba debitirao je još kao tinejdžer, no afirmaciju nije pronašao u Hrvatskoj. Kao 19-godišnjak odlučio je otići u Češku i priključiti se praškoj Slaviji.

Upravo se taj potez pokazao ključnim za njegovu karijeru. Musa je preko Viktorije Žižkov i Slovana iz Libereca skupljao iskustvo i prilagođavao se seniorskom nogometu, prije nego što je dobio priliku u Slaviji. U sezoni 2019./20. postigao je ukupno 14 prvenstvenih pogodaka te podijelio naslov najboljeg strijelca češke lige. Sa samo 21 godinom postao je najmlađi najbolji strijelac u povijesti tog natjecanja.

Dobre igre otvorile su mu vrata Bundeslige. Početkom 2021. otišao je na posudbu u Union Berlin, za koji je nastupio 14 puta. Premda se u Njemačkoj nije uspio nametnuti kao standardni strijelac, iskustvo igranja u jednoj od najzahtjevnijih europskih liga bilo je važna etapa njegova razvoja.

Sljedeći korak napravio je u Portugalu. U dresu Boaviste postigao je 11 prvenstvenih pogodaka i privukao pozornost Benfice, koja ga je dovela 2022. godine. U lisabonskom velikanu najčešće je imao ulogu napadača s klupe, ali je učinkovito koristio dobivene minute. Za Benficu je u svim natjecanjima odigrao 66 utakmica i postigao 17 pogodaka. Bio je dio momčadi koja je osvojila portugalsko prvenstvo u sezoni 2022./23. i portugalski Superkup, a zabijao je i u Ligi prvaka, uključujući pogodak Interu u četvrtfinalu natjecanja.

U veljači 2024. prihvatio je novi izazov i preselio se u Sjedinjene Američke Države. FC Dallas doveo ga je za najveću odštetu u klupskoj povijesti i dodijelio mu status jednog od ključnih igrača momčadi. Potpisao je ugovor do kraja 2027., uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu.

Musa je povjerenje brzo opravdao. U svojoj prvoj sezoni u MLS-u predvodio je Dallas sa 16 pogodaka, postavio klupski rekord po broju golova u debitantskoj sezoni i izborio nastup na MLS All-Star utakmici. Nastavio je pomicati klupske granice, postavši prvi igrač Dallasa s dva hat-tricka te jedan od rijetkih koji su u jednoj sezoni stigli do 18 pogodaka. Njegove igre donijele su mu i izbor u MLS All-Star momčad 2026. godine.

Klasičan središnji napadač

Za hrvatsku A reprezentaciju debitirao je 25. ožujka 2023. u kvalifikacijskoj utakmici protiv Walesa na Poljudu. Prethodno je igrao za hrvatske selekcije do 18 i 21 godine, a s mladom reprezentacijom sudjelovao je i na Europskom prvenstvu 2021.

Nakon dvogodišnje stanke vratio se među Vatrene u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Prvi reprezentativni pogodak postigao je protiv Farskih Otoka u studenome 2025., kada je Hrvatska pobjedom 3-1 potvrdila plasman na svjetsku smotru.

Na samom prvenstvu zabio je i Engleskoj te postao prvi igrač Dallasa koji je postigao pogodak na Svjetskom prvenstvu. Prema službenoj evidenciji HNS-a, do kolovoza 2026. prikupio je 13 nastupa i postigao dva pogotka za seniorsku reprezentaciju.

Visok oko 190 centimetara, Musa je klasični središnji napadač koji se oslanja na snagu, igru u kaznenom prostoru i završnicu iz malog broja dodira. Opasan je u zračnim dvobojima, može zadržati loptu okrenut leđima prema suparničkom golu, ali i napasti prostor iza obrane. Njegova karijera pokazuje i izraženu sposobnost prilagodbe. Seniorski nogomet igrao je u pet država i nekoliko taktički vrlo različitih liga.

Od zagrebačkih travnjaka i čeških posudbi do Benfice, MLS-a i dresa Vatrenih, Musa je napredovao bez prečaca. Upravo ga ta upornost, uz dokazani osjećaj za pogodak, čini ozbiljnom opcijom u hrvatskom napadu