Hrvat se javio iz najugroženijeg grada u Francuskoj: 'Najviše muči jedna stvar'

Francuska i Španjolska bore se s ogromnim požarima koji stižu nadomak velikih gradova. Vatrena stihija prijeti Madridu, a trenutačno je najugroženiji grad na zapadu Francuske - Bordeaux.

Tamo je poslijepodne hitno stigao francuski predsjednik Emmanuel Macron. Specijalizirana vojna jedinica za velike katastrofe na prvoj liniji gasi najveći požar u španjolskoj novojoj povijesti, a 100 tisuća ljudi je evakuirano.

Dramatične snimke dronom pokazuju kako se proširio i na autocestu. Stiže i novi izazov jer prognostičari najavljuju početak toplinskog vala. Već sada vatrogasci kažu da će ovaj požar gasiti tjednima.

U Bordeauxu više od 40 godina živi hrvatski vinar Ante Bačić. Kaže da se danas lakše diše, a otkrio je i na što su vatrogasne snage posebno fokusirane.

U prilogu poslušajte što je još rekao za RTL Danas.