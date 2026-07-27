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VATRENA STIHIJA /

Hrvat se javio iz najugroženijeg grada u Francuskoj: 'Najviše muči jedna stvar'

27.7.2026.
19:36
Ana Mlinarić
ROMAIN PERROCHEAU/AFP/Profimedia
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Francuska i Španjolska bore se s ogromnim požarima koji stižu nadomak velikih gradova. Vatrena stihija prijeti Madridu, a trenutačno je najugroženiji grad na zapadu Francuske - Bordeaux.

Tamo je poslijepodne hitno stigao francuski predsjednik Emmanuel Macron. Specijalizirana vojna jedinica za velike katastrofe na prvoj liniji gasi najveći požar u španjolskoj novojoj povijesti, a 100 tisuća ljudi je evakuirano.

Dramatične snimke dronom pokazuju kako se proširio i na autocestu. Stiže i novi izazov jer prognostičari najavljuju početak toplinskog vala. Već sada vatrogasci kažu da će ovaj požar gasiti tjednima.

U Bordeauxu više od 40 godina živi hrvatski vinar Ante Bačić. Kaže da se danas lakše diše, a otkrio je i na što su vatrogasne snage posebno fokusirane.

U prilogu poslušajte što je još rekao za RTL Danas.

PožariŠpanjolskaFrancuskaPožarBordeaux
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