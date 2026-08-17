Gospićani o 'suživotu' s ekološkom katastrofom! Gospođa Željka: 'Kupujem vodu od 2021.'

Kako žive građani Gospića u neposrednoj blizini opasnog otpada? Neki i dalje sade povrće, a drugi uopće ne piju vodu. No, vjeruju li da će pomoć i rješenje stići brzo?

Problem je godinama rastao u njihovom susjedstvu. U dvorištu šljive, preko puta tone smeća.

"Sad već pomalo strah ulazi u kosti, ajmo to tako reći. - Konzumirate li sve iz vrta? - Za sad da, ali za dogodine nećemo ništa uzgajati", kaže Davor Bušljeta iz Gospića.

Svejedno nije ni gospođi Željki pa već dulje vrijeme vodu iz slavine ne koristi. Prva je susjeda ilegalnom odlagalištu.

"Ja kupujem vodu od 2021. Sama pomisao na ono crno brdo koje leži i otrovne čestice, meni je strašno to kada krenu kiše, možda to ne može doći do vodovoda, ali ja imam psihičku barijeru piti tu vodu", kaže Željka Šikić iz Gospića.

Godinama su stanovnici Gospića upozoravali na odlagalište.

"Bojimo se jeseni, kad ode list, kada se to bude vidilo, kad krenu kiše onda se sve vidi, kao da je tu u dvorištu, nije svejedno", kaže Davor.

Svoje nezadovoljstvo planiraju iskazati i na velikom prosvjedu u Zagrebu.

"Stojite pri tome da planirate prosvjed za Zagreb? - Da, planiramo", kaže Jasmina Zeba, članica Građanske inicijative "Gospić je naš dom". "U idućem tjednu? - Tjednu dva. - Koja bi se poruka time poslala? - Ignoriranje institucija s obzirom da se za ovaj problem zna od 2024. travnja, zna se da se radi o opasnim svojstvima, opasnim otvorima i to svo ovo vrijeme nije dignuto na ozbiljan nivo", dodaje Zeba.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uvjeravaju kako je voda sigurna za piće, a pod povećalom je i hrana, no zahtjevi članova građanske inicijative "Gospić je naš" su jasni.

"Mi ćemo inzistirati i na konstantnom monotoringu tla i zraka. Inzistirat ćemo na tome i monotoringu tla, u blizini je jako puno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mi tu moramo uključiti tokiskologe i struku koji mogu reći da je voće i povrće koje konzumiramo sasvim zdravo", kaže Daria Došen, članica Građanske inicijative Gospić je naš dom.

Da je zdravo gospođa Željka sumnja, pa za pranje voća i povrća koristi zeolit - mineral koji pomaže u uklanjanju pesticida, teških metala i nečistoća.

"Tako da sve stavljam u vodu u kojoj sam natočila zelolit i tako konzumiram", kaže Željka.

Očekuju dolazak i premijera.

"Štoviše, on je već tu trebao biti. Dolaze samo ministrice, a nema konkretne odluke, sve se ide na neka razvlačenja i prolongiranje termina", kaže Davor.

Oni u Gospić dođu i odu sa svojim obećanjima, a problem ostaje, kažu Ličani.

Reagirala je i Liječnika komora koja tvrdi da propusta u rada Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije nije bilo, a hitnu sanaciju tona otpada i jači nadzor zatražili su i u HAZU-u.