Andrija Jarak emotivnom objavom čestitao rođendan jednoj posebnoj ženi: 'Sve ti cvalo, kraljice'

Poznati hrvatski novinar Andrija Jarak, kojeg publika poznaje po beskompromisnom izvještavanju s najtežih terena i po RTL-ovoj istraživačkoj emisiji "Dosje Jarak", sada je pokazao svoju nježniju stranu. Na svom Instagram profilu podijelio je dirljivu čestitku upućenu jednoj od istinskih heroina Domovinskog rata, Kati Zadro, udovici vukovarskog heroja Blage Zadre.

Jarak je objavio zajedničku fotografiju na kojoj nasmijan pozira uz Katu Zadro, a u opisu joj je uputio tople riječi. "Kata Zadro, 77. rođendan. Sve ti cvalo, kraljice", napisao je Jarak. Njegova objava brzo je izazvala emotivne reakcije pratitelja, koji su se u komentarima pridružili čestitkama. Poruke poput "Sretan rođendan majci!", "Sretan rođendan gospođi Kati, Bog ju poživio" i "Divni, sretno" samo su neke od mnogobrojnih izraza poštovanja i dobrih želja upućenih udovici legendarnog zapovjednika obrane Vukovara.

Foto: RTL Danas

Kata Zadro, koja je danas 17. kolovoza proslavila svoj 77. rođendan, za mnoge je simbol stradanja, ali i neslomljive snage hrvatskog naroda. U Domovinskom ratu izgubila je supruga Blagu, jednog od ključnih ljudi obrane grada heroja, ali i najstarijeg sina Roberta, čime je njezina obitelj podnijela neizmjernu žrtvu za slobodu Hrvatske.

Poštovanje koje ne blijedi

Ovo nije prvi put da Jarak javno iskazuje duboko poštovanje prema Kati Zadro. I prethodnih godina je na društvenim mrežama obilježavao njezin rođendan, nazivajući je "majkom i kraljicom" te "simbolom stradanja i pravedne borbe za slobodu". Ovakve objave pružaju publici uvid u privatnu stranu novinara koji je izgradio karijeru na izvještavanju o najmračnijim stranama društva. Dok ga gledatelji prate u novoj sezoni "Dosjea Jarak", u kojoj detaljno rekonstruira teške zločine koji su potresli Hrvatsku, ovakvim gestama podsjeća na važnost ljudskosti i poštovanja prema onima koji su najviše propatili.