Iz ovog prostora Blago Zadro otišao je u smrt: 'Vjerovao je ljudima, ali snaga JNA...'

Emotivno je od jutra u Vukovaru, gdje je otvorena Spomen-soba Trpinjska cesta. Obiteljska kuća i kafić u kojima je bilo i zapovjedništvo obrane Borova Naselja danas čuvaju uspomene na heroje Vukovara, mladiće predvođene legendarnim Blagom Zadrom koji su zaustavljali okupatorske tenkove zbog čega su Trpinjsku cestu i prozvali - groblje tenkova.

Fotografije, video materijali, oružje i drugi predmeti autentično svjedoče o danima ponosa i slave čuvajući uspomene i prenoseći istinu o Domovinskom ratu. Projekt je podržao i Hrvatski nogometni savez pa su na otvorenju, uz brojne branitelje bili i predsjednik HNS-a Marijan Kustić te izbornik Zlatko Dalić.

Otišao je u smrt

Hrvatskim braniteljima ova soba mnogo znači. Ovdje su sve ove uspomene iz te 91 godine, posebno na one dečke kojih više nema. Inicijator čitave ove priče, jedan je od branitelja i zapovjednika Stipe Majić Pipe.

"U ovaj prostor smo utkali sjećanja na ljude i događaje tog vremena i oživljuje ih u spomen sobi, slikama, eksponatima i snimkama. Namjera nam je bila napraviti jedan kutak da se nikad ne zaboravi. Neka ostane uspomena za one kojih više nema među nama. Za sve koji su tu i koji pričaju istinite priče prepričavaju borbe, strahove, smijeha, sve zajedništvo koje nas je krasilo i očuvalo", kazao je.

Iz ovog prostora otišao je Blago Zadro u svoju posljednju akciju. "Vjerovao je ljudima, vjerovao je braniteljima. Međutim, ta snaga Jugoslavenske armije kojom smo se mi teško odupirali, ali Blago Zadro je pokazao hrabrost, odlučnost. On je iz ove prostorije otišao u smrt i vratio se", rekao je Majić Pipe.

