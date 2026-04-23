Njegovo ime sinonim je za nevolju! Jarak: 'Svaka priča ostane pod noktima, pod kožom, u glavi'

Ono što ste čekali i tražili, samo što nije stiglo! Novu sezonu Dosjea Jarak od petka možete pratiti na kanalu RTL-a. Tim povodom ekipa serijala u Muzeju za suvremenu umjetnost u Zagrebu prezentirala je što gledatelje očekuje.

Njegovo ime sinonim je za nevolju, a dosje s njegovim prezimenom za najkvalitetniji tv sadržaj. Ne samo zbog onog što Dosje Jarak donosi gledateljima nego i zajednici općenito. Zbog onog što građani često kažu da nedostaje u ovom društvu i životu općenito - zbog pravde.

Na pitanje, koliko te priče ostanu u njemu, suautor serijala Dosje Jarak, Andrija Jarak, kaže:

"Svaka ti ostane pod noktima, pod kožom, u glavi. Ne možeš to odvojit. To je teško. Ja sam emotivac s kamena, južnjak i ja ne mogu pobjeć od tih emocija. Ima ljudi, ima kolega, koji mogu stavit tu masku. Ja ne mogu. Ja nemam masku i što na umu to na drumu pa dok ide, ide."

Pet novih priča će se petkom emitirati na RTL-u.

"Rekao bih epizode koje se s nestrpljenjem iščekuju, koje su dobile i nekakav svoj pravosudni epilog i jako smo sretni s onim što smo napravili i jako smo zadovoljni i vjerujem da će gledatelji uživati i jedva čekamo da to počne", kaže je Jarak.

Prve dvije obrađuju priču o jednom od najbrutalnijih ubojica s ovih prostora - Srđanu Mlađanu zbog kojih je reagiralo i državno odvjetništvo pa je u tijeku i sudski proces koji će donijeti odgovor na pitanje čijeg se odgovora većina pribojava: Hoće li Mlađan na slobodu?

"Tu je slučaj trovača u Plaškom. To je jedan iznimno bizaran slučaj. Puno, puno reakcija smo dobili na tu priču. Ljudi su govorili: Jel' to moguće da se to događa u Hrvatskoj", rekao je Dario Todorović, scenarist i redatelj Dosjea Jarak.

Slično razmišljaju i u slučaju misteriozne smrti mlade Martine Horvat.

"Nama je stvarno u cilju, bili bi iznimno sretni kad bi nakon epizode netko možda nešto dojavio, kad bi našao nekakav trag koji bi omogućio da se obitelj dostojanstveno oprosti od svoje kćeri i od svoje sestre", rekao je Todorović.

Ovo je tim koji na tim slučajevima mjesecima radi. Tim kreativnih i hrabrih ljudi. Onih koji ne misle da su ovo samo priče koje treba ispričati. Koji u nijednom trenutku ne zaboravljaju da su to sudbine. I onih koji više nisu tu i onih koji su ostali.

"Tu je strašno puno emocija, strašno puno tuge. Toliko groznih i gnjusnih materijala koje vidimo. Evo sad na priči na kojoj radimo smo dobili neke prastare arhive od policije u kojima doslovno ni oni nisu znali što nam daju, a među tima su i obdukcije, doslovno, mrtvih tijela. To su neke stvari koje gledatelji, naravno, nikad neće vidjet. Nama je žao što i mi to vidimo", rekla je Marijana Čikić, istraživačka novinarka Dosjea Jarak.

I koliko god su ovi slučajevi mučni ekipa Andrije Jarka ipak ima puno razloga za zadovoljstvo. Ne samo zbog velikog interesa gledatelja nego i pravosuđa.

"Sjajan novinar i ja ga obožavam s te novinarske strane. Uz prijateljsku, naravno, našu stranu", kaže Mirko Filipović.

Oni koje zanima gledanje nove sezone, mogu u njoj uživati već u petak navečer na programu RTL-u. Ili već sada na platformi VOYO. Dosje Jarak: stari slučajevi, nova pravda.