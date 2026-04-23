Predstavljena nova sezona 'Dosjea Jarak'! Andriju Jarka i Darija Todorovića podržao i Cro Cop

Predstavljanje nove sezone 'Dosjea Jarak' održano je u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti. Prva epizoda donosi priču o Srđanu Mlađanu, a na RTL stiže u petak od 21.15 sati.

Autori hvaljenog true crime dokumentarog serijala, Andrija Jarak i Dario Todorović pripremili su izvrsnu sezonu, koja je pokrenula i pravosuđe. U restoranu Bar&Ton, smještenom u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, okupili su se brojni suradnici i kolege autora 'Dosjea Jarak'. Nakon kratkog uvoda u novu sezonu, Antonija Blaće uvela je panelom okupljene u nadolazeće epizode, od kojih prva na RTL stiže sutra od 21.15 sati na RTL-u.

"Divan susret s puno dragih ljudi, suradnika, prijatelja, gledatelja... Dojmovi se još sliježu, ali kada vidite da se prepoznaje ono što radimo, kako biramo što ćemo raditi i koliko je nama važno da bude dobro, sve je jako ugodno. Sretan sam jer te dobre vibracije stižu sa svih stana, sve ljude zanima kako smo ispričali priče za koje do 'Dosjea' nisu ni znali, kao primjerice u slučaju trovača iz Plaškog. Dok pripremamo nove priče, malo smo zastali, najavili drugu sezonu i uz veliku sreću puštamo svoj rad u zagrljaj gledateljima. Posebno mi je drago da su s nama bili i naši sugovornici bez kojih emisije nema. Lijepa večer, kao najava petka navečer - na RTL-u", otkrio je Jarak.

Slaže se s njim i Dario Todorović. "Jako su pozitivni dojmovi. Puno je ljudi došlo, s velikom pažnjom su gledali prikazane isječke, slušali o epizodama, postavljali nam mnoga pitanja i pokazali iznimno velik interes o tome što će se sve moći vidjeti u epizodama. Neki, koji su ih već pogledali na platformi Voyo, imali su puno pitanja o tome kako smo napravili epizode, kako smo uspjeli dogovoriti sugovornike, koji su im bili najupečatljiviji trenuci... baš se vidjelo da su angažirani", ocjenjuje Todorović uoči prikazivanja prve epizode 'Dosjea Jarak'.

Među brojnim okupljenima, na predstavljanje 'Dosjea Jarak' stigli su i Mirko Filipović - Cro Cop, Niko Pulić, Krešo Jelenko, Dimitrije Trbović, Antonio Novak, Ivan Gržić, Damir Komljenović, Josip Čelić, Katijan Knok, Fran Olujić, Gordan Preglej, Ivan Jurić Kaćunić i brojni drugi.

