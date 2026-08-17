Što je bila kap koja je prelila čašu danas u Gospiću? 'To nam je neprihvatljivo'

Buran politički dan u Lici! Ogorčeni mještani s transparentima i uz zvižduke dočekali su političare, koji su se okupili zbog ekološke bombe u Gospiću.

Nakon samo sat vremena u Gospiću je prekinuta sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša. Napustila ju je ljutita oporba, koja traži pomoć predsjednika države. Od Zorana Milanovića traže da iskoristi svoje Ustavne ovlasti i zbog 37 tisuća tona opasnog otpada sazove izvanrednu sjednicu Sabora.

Potvrđeno nam je da će predsjednik Republike sutra poslati zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora. U fokusu će biti pitanje onečišćenja na ovom području. Neslužbeno se možemo čuti kako se čekalo kako će proći današnja sjednica kako bi predsjednik po ovom pitanju donio konačnu odluku. Sličan potez povukao je 2023. godine kada je sazvao izvanrednu sjednicu Sabora koja je tada trajala tri dana, vezano za aferu Plin za cent i za pitanje štrajka u pravosuđu. Očito je procijenio da je došao trenutak da se raspravlja i o ovoj temi.

Jesu li ovakav rasplet očekivali Ličani? RTL-ova reporterka o tome je razgovarala s Jasminom Zebom iz inicijative 'Gospić je naš dom'.

Što je bila kap koja je prelila čašu zbog čega ste odlučili napustiti sjednicu?

Kap koja je prelila čašu bio je prijedlog predsjednice odbora da predstavnici zainteresirane javnosti, odnosno inicijativa koje su bile prisutne, da nakon uvodnih izlaganja prvi postavljaju pitanja. Nakon toga je potpredsjednik odbora izjavio da građani nemaju pravo u ovakvim situacijama ni replicirati ni postavljati pitanja. Trebalo je uslijediti glasanje o tome da li predstavnici građana mogu postavljati pitanja. Činilo nam se neprihvatljivo, ako je već odbor sazvan u Gospiću radi građana, da se odlučuje i glasa smiju li uopće postavljati pitanja. To nam je bilo neprihvatljivo i odlučiti smo ne sudjelovati u tome.

Čuli su se ovdje zvižduci kada su govorili članovi oporbe i kada su dolazili vladajući. Znači li to da je mještanima već dosta politike?

Zasigurno im je dosta politike. Mještanima i nama je u fokusu hitna sanacija. Mi djelujemo preko godinu i pol dana, a ovaj problem je i stariji od toga. Cijelo vrijeme zazivamo žurnu i hitnu sanaciju. Vidimo što se dogodilo zbog odlaganja te sanacije i neprihvatljivo nam je da se to dalje odlaže.

Predsjednik Republike sutra će poslati zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora. Što očekujete od te sjednice, može li ona pomoći u rješavanju problema?

To je vjerojatno posljedica svega što se događa u zadnje dvije godine po pitanju nelegalnog odlaganja otpada. Danas je bila prilika institucijama da preuzmu odgovornost, kažu koji su sljedeći koraci, da najave dugotrajan monitoring vode, tla i zraka, da nam kažu datume kada nešto kreće, do kad će trajati sanacija, no sjednica je otišla u krivom smjeru i žao nam je zbog toga. Pitamo se zašto je onda sjednica organizirana u Gospiću ako građanima neće biti dana prilika da postavljaju pitanja, odnosno čega se boje?