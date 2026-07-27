Obitelj Lazić konačno dobila privremeni dom dok čeka obnovu kuće: 'Djeca su već odabrala sobe'

Na području Siska i Petrinje 209 obitelji dobilo je ključeve svog privremenog smještaja.

Obitelji čiji su domovi, uselit će u novoizgrađene državne stanove, dok se njihove kuće obnavljaju, a kasnije će zgrade biti namijenjene priuštivom stanovanju.

U Sisku su dodjeljeni ključevi za 57 obitelji, a u Petrinji za njih 152. Ukupna vrijednost projekta je 30 milijuna eura. Do danas je na području petrinjskog potresa izgrađeno 57 stambenih zgrada.

Kako sve izgleda iznutra provjerila je naša Kristina Čirjak koja je razgovarala sa šesteročlanom obitelji.

Privremeni dom dok traje obnova kuće

Obitelj Lazić iz Petrinje uskoro će useliti u novi privremeni dom, stan u kojem će provesti iduće dvije godine dok traje obnova njihove obiteljske kuće stradale u potresu.

Dragana Lazić ne skriva zadovoljstvo novim prostorom. Stan od 90 četvornih metara s tri sobe, kaže, donio je veliko olakšanje cijeloj obitelji, a posebno djeci koja se vesele vlastitom prostoru.

"Dojmovi su mi divni, jako sam zadovoljna. Jedva čekam da se uselimo u stan i da napokon krenemo s obnovom", rekla je Dragana.

Djeca su već odabrala svoje sobe i s nestrpljenjem čekaju preseljenje.

"Najbitnije je da su oni sretni, to im je najvažnije", rekao je tata Denis Lazić.

Njihova obiteljska kuća u Petrinji teško je stradala u potresu. Trenutačno čeka obnovu, a na objektu su i dalje vidljive oznake oštećenja.

"Kuća je sada u lošem stanju. Imamo žute naljepnice, a što se tiče obnove, čekamo da ona krene što prije", rekao je otac obitelji.

Novi stan još treba urediti i opremiti, no obitelji je najvažnije da napokon imaju siguran prostor za život dok čekaju obnovu svog doma.