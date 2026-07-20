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TLO NE MIRUJE /

Novi potres probudio Sisak i Petrinju: 'Tutnjava, udarac - streslo krevet i kuću'

Novi potres probudio Sisak i Petrinju: 'Tutnjava, udarac - streslo krevet i kuću'
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Foto: EMSC/X

Podrhtavanje se osjetilo u Sisku, Petrinji, Lekeniku, Maloj Gorici i okolnim mjestima

20.7.2026.
8:07
Dunja Stanković
EMSC/X
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Slabiji potres od 2,6 stupnja po Richteru pogodio je sisačko područje rano jutros, izvijestio je Europski Mediteranski Seizmološki centar (EMSC). 

Epicentar potresa koji je zatresao u 7 sati i četiri minute bio je četiri kilometra od Siska i 51 kilometar od Zagreba. 

Podrhtavanje se osjetilo u Sisku, Petrinji, Lekeniku, Maloj Gorici i okolnim mjestima, a građani su svoja svjedočanstva podijelili na stranici EMSC-a.  

"Zatutnjilo i zagrmjelo", napisao je jedan korisnik kojeg je potres zatekao u Željezari Sisak. "Caprag, dosta jaka tutnjava i pomak", dodaje joj jedan Siščanin.

"Prvo zvuk, a onda jaka trešnja kuće. Grede na krovu su škripale", dodao je jedan komentator iz Petrinje. 

Drugi kažu da su čuli "približavanje zvuka" i kraći udarac, jedni to opisuju kao "kratak trzaj", dok neki svjedoče da je "dobro zadrmalo". 

"Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako", navodi stanovnik Petrinje. 

PotresSisakPetrinjaEmsc
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