Novi potres probudio Sisak i Petrinju: 'Tutnjava, udarac - streslo krevet i kuću'

Slabiji potres od 2,6 stupnja po Richteru pogodio je sisačko područje rano jutros, izvijestio je Europski Mediteranski Seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa koji je zatresao u 7 sati i četiri minute bio je četiri kilometra od Siska i 51 kilometar od Zagreba.

Podrhtavanje se osjetilo u Sisku, Petrinji, Lekeniku, Maloj Gorici i okolnim mjestima, a građani su svoja svjedočanstva podijelili na stranici EMSC-a.

"Zatutnjilo i zagrmjelo", napisao je jedan korisnik kojeg je potres zatekao u Željezari Sisak. "Caprag, dosta jaka tutnjava i pomak", dodaje joj jedan Siščanin.

"Prvo zvuk, a onda jaka trešnja kuće. Grede na krovu su škripale", dodao je jedan komentator iz Petrinje.

Drugi kažu da su čuli "približavanje zvuka" i kraći udarac, jedni to opisuju kao "kratak trzaj", dok neki svjedoče da je "dobro zadrmalo".

"Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako", navodi stanovnik Petrinje.