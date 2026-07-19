Snažan potres pogodio Peru: Poginula je najmanje jedna osoba, ima i ozlijeđenih

Jak potres pogodio je jugozapad Perua kasno u subotu po lokalnom vremenu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javlja njemačka agencija dpa.

#Temblor

Internacionales 🇵🇪, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry — We News (@wenewsec) July 19, 2026

Peruanski geofizički institut (IGP) je objavio da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru, a američki geološki zavod (USGS) da je magnituda bila 5,5.

Prema IGP-u, potres se dogodio u 21.24 po lokalnom vremenu pri dubini od 24 kilometara južno od grada Chupace u istoimenoj pokrajini.

🚨#URGENTE: Momento exacto del sismo de magnitud 5.1, cuya profundidad fue a 24 km, muy superficial.



⚠️ La intensidad en los alrededores del epicentro (Chupaca) es estimado en VII (MM) muy fuerte.



Se reporta caídas de casas de adobe y corte de energía eléctrica. #Junín #Perú pic.twitter.com/rhcTskU2eK — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) July 19, 2026

Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području, prema prvotnim medijskim izvješćima. Zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj te nekoliko ozljeda.

Andsku zemlju često pogađaju potresi zbog sudaranja nekoliko tektonskih ploča. Peru, zajedno s Čileom i Ekvadorom, leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji, piše dpa.