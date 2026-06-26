RTL-ova reporterka i urednica Kristina Čirjak osvojila prestižnu nagradu: 'Isplatilo se'

VELIKO PRIZNANJE /

Još jedno veliko priznanje za RTL i našu reporterku i urednicu Kristinu Čirjak. Kristina je dobitnica nagrade Hrvatskog novinarskog društva Siniša Glavašević za televizijsko novinarstvo. Nagrađen je njezin prilog u RTL Dosjeu o petoj obljetnici potresa u Petrinji i javljanje uživo s njezinim osvrtom o brzini obnove koju prati od prvog dana. Nagrada je dodijeljena u Vinkovcima u sklopu 7. media in Time festivala.

Nagrade za lokalno novinarstvo Anđelko Erceg i Siniša Glavašević dodijeljene su i kolegama za radijsko i tiskano novinarstvo. Čestitamo svim dobitnicima, a posebno našoj Kristini kojoj je ovo treća nagrada HND-a za televizijsko novinarstvo, a ukupno šesta