FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MELODIJE JADRANA /

Galerija Meštrović spremna za spektakl, Splićane zabavlja Jelena Rozga: 'Priprema se danima'

Glazbeni spektakl Melodije Jadrana sinoć je otvoren u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu. Prvu večer festivala obilježio je nastup legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri, koja je publiku rasplesala svojim bezvremenskim hitovima. 

Četvrto izdanje Melodija Jadrana ove godine prvi put traje četiri dana, a u Galeriji Meštrović do nedjelje će se izmjenjivati koncerti domaćih i stranih glazbenih zvijezda.

VOYO logo
26.6.2026.
20:43
RTL Danas
Melodije JadranaFestivalSplit
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa