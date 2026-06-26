Galerija Meštrović spremna za spektakl, Splićane zabavlja Jelena Rozga: 'Priprema se danima'

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Shakespeareova tragedija u novom baletnom ruhu: 'Htjela sam je prevesti u sadašnji trenutak'
Glazbeni spektakl Melodije Jadrana sinoć je otvoren u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu. Prvu večer festivala obilježio je nastup legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri, koja je publiku rasplesala svojim bezvremenskim hitovima.
Četvrto izdanje Melodija Jadrana ove godine prvi put traje četiri dana, a u Galeriji Meštrović do nedjelje će se izmjenjivati koncerti domaćih i stranih glazbenih zvijezda.