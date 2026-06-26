Ljetni luksuz na Jadranu: Tjedan na jahti može koštati kao stan! Pogledajte ove cifre

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TURISTIČKI HIT /

Ljetovanje iz snova mnogima izgleda upravo ovako – more, brod, vjetar u kosi i otoci na dohvat ruke.

No i za male brodice pa sve do velikih jahti, od jednodnevnih izleta do tjednih tura, potrebno je unajmiti skipera kojeg treba dodatno platiti.

'Generalno, dosta ovisi o brodu, o turi i, naravno, je li riječ o jednom danu ili više dana. Cijene se kreću od 100 do 200 eura. Neki prosjek bio bi do 150 eura', rekao je skiper Ivan Mile Jurinović.

Ako se iznajmljuje veći brod, trošak raste jer se uz skipera često plaća i cijela posada, a ponekad i gorivo.

'Usluge profesionalne posade na jedrilicama i katamaranima, veličine od 12 do 17 metara, kreću se na dnevnoj razini: za skipera 220 do 260 eura, hostesu oko 200 eura, a kuhara također oko 200 eura', pojasnila je direktorica charter agencije Sara Douzdan.

Cijene najma od 190 do 1.500 eura

Na internetskim stranicama mogu se pronaći različite cijene najma brodova – od 190 eura pa do oko 1.500 eura za izlete od nekoliko sati ili pola dana.

Jedrilice i katamarani, koji se najčešće iznajmljuju na tjedan dana, stoje od 1.000 do 10.000 eura, pa i više, ovisno o veličini i tipu plovila. Luksuzne jahte najskuplje su – od oko 2.500 do 150.000 eura tjedno.

U Hrvatsku svake sezone dolazi oko pola milijuna nautičkih gostiju. Među najatraktivnijim destinacijama ističu se Hvar, Vis, Brač, Pakleni otoci i Korčula.

Problem u sektoru predstavlja i rad na crno, odnosno slučajevi u kojima se brodovi iznajmljuju bez dozvola ili skiperi rade bez odgovarajućih licenci.

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